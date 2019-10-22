شكرا لقرائتكم خبر عن خزعة الثدي اختبار دقيق يساعد بإزالة الكتل الحميدة.. اعرفيه فى شهر التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث العلوم الطبية باستمرار عن طريقة ذكية لعلاج الأمراض مثل سرطان الثدي، الذى يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء، ويعد أحد الأسباب الرئيسية لوفيات النساء في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" اعتمد الأطباء سابقا بشكل كلى على تقنيات الفحص الذاتى، واختبارات التصوير، والخزعات الجراحية، وفحص التصريف من الحلمة وغيرها ، ولكن مع التقدم الحديث أصبح هناك إجراءات بديلة للكشف.

خزعة الثدي المدعومة بالفراغ

خزعة الثدي المدعومة بالفراغ هي تقنية تسمح بالفحص الدقيق بنسبة 100 %، كما أنها تساعد في إزالة الكتل الحميدة التي يصل طولها إلى 3 سم.

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يمكن إجراء هذه الخزعة بواسطة التصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير المغناطيسي، وهى آمنة للغاية وتتطلب فقط حد أدنى من شق بالجلد، والذي تتم تحت تأثير التخدير الموضعي، ولا تترك ندبات على الجلد والثدي، هذا الإجراء قادر على إزالة الكتل الحميدة.

مميزات الخزعة المدعومة بالفراغ

ما يميز هذا الإجراء أنه يقوم بإجراء تحقيق دقيق بنسبة 100 %، وهو السبب في أنها تحل محل العديد من الأشكال التقليدية، باستخدام التصوير الشعاعي للثدي الرقمي والموجات فوق الصوتية، يمكنك اكتشاف كتل صغيرة حتى قبل ظهورها.

أيضا من السهل إزالة كميات كبيرة من الأنسجة لإجراء مزيد من الفحص دون ترك جرح على المريض، حيث تساعد التقنيات الحساسة به، الأطباء في المراحل المبكرة من العلاج لمعرفة العينات السرطانية وأيها غير سرطانية.

لا تؤدي خزعة الثدى المدعومة بالفراغ فقط إلى تغيير الطريقة التي يتم بها تشخيص سرطان الثدي، بل تُظهر أيضًا بصيص أمل جديد للمرضى فى القضاء على سرطان الثدى.