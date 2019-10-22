شكرا لقرائتكم خبر عن الطب يشرح كيف يؤثر الصيام على الأمراض المرتبطة بالعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المؤشرات على أن الصيام يعزز طول العمر، وفي دراسة نشرت في مجلة " EMBO Molecular Medicine "، أكد فريق بحثى أن الصيام قد يطيل العمر، فعندما يتم تجويع الخلايا تتوقف عن النمو وتستثمر بدلاً من ذلك في عملية تطهير ذاتي تسمى البلعمة الذاتية، التي تعيد تدوير نفاياتها الخلوية، وتقوم البلعمة الذاتية بتجديد الخلايا وتخليصها من البروتينات السامة والمختلة.

وأظهر العلماء أن ما يسمى بمحاكاة تقييد السعرات الحرارية مثل مواد "السبيرميدين والريسفيراترول" يمكن أن تحفز الالتهام الذاتي، وقد أثبتت هذه المركبات أن لها تأثير هذه العوامل المضادة للشيخوخة في مجموعة متنوعة من الأنواع على بعض الكائنات الدقيقة وحتى الفئران، بالإضافة إلى ذلك، تم ربط السبيرميدين مع طول العمر البشري وانخفاض معدل الوفيات القلب والأوعية الدموية والسرطان ذات الصلة.

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بعد ذلك قام الباحثون بدراسة تأثير هذه المركبات على الحيوانات الحية، ولتحقيق ذلك قاموا بحقن المادة في الفئران، ووجدوا أنها تحمي من احتشاء عضلة القلب وأنها تقلل من نمو الأورام وبعض العوامل العلاجية الكيميائية.