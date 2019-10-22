السيلفي وإبهام الهاتف والنوموفوبيا.. أمراض جديدة في القرن الـ21

القرن الـ21 له أمراضه الخاصة به التي فرضها إدمان التكنولوجيا حتى أصبحت معترف بها رسميا في المنظمات الدولية والإقليمية ضمن قائمة الأمراض العقلية.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن خبراء الرعاية الصحية هذه الأمراض التي يجب توخي الحذر منها، نستعرضها لكم فيما يلي:

8 أمراض جديدة بسبب التكنولوجيا

1- رقبة النصوص

إمالة رأسك أثناء التصفح يمكن أن يضغط على رقبتك 60 رطلاً، وفقًا لجراحي العمود الفقري. قد يؤدي الاستخدام المطول إلى التهاب العضلات، وهي حالة أصبحت تُعرف باسم "رقبة النصوص".

ووجد باحثون أستراليون أن السلوك يتسبب في قيام البعض منا بتطوير كتل إضافية من العظام عند قاعدة جماجمنا. ويوصي الخبراء بمحاولة إلقاء نظرة على هاتفك على مستوى العين.

2- اضطراب الألعاب

مع وجود المليارات من الألعاب التي تجتاح الأجهزة المحمولة، صنفت منظمة الصحة العالمية مؤخرا اضطراب الألعاب على أنه مشكلة صحية عقلية. ويعطى المصابون الأولوية لألعاب الفيديو على أنشطتهم اليومية الأخرى. وتشمل الأعراض قلة النوم وإهمال حياتهم الاجتماعية. ويمكن أن يتأثر ما يصل إلى 10% من اللاعبين.





3- نوموفوبيا

تشير الكلمة إلى القلق الناجم عن عدم القدرة على استخدام الهاتف المحمول. ووجد استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف أن 53% من مستخدمي الهواتف أصبحوا قلقين بدونها، وفي الظروف القاسية يمكن أن تسبب لهم نوبات الهلع. ومع ذلك، وجدت دراسة في مجلة علم النفس الاجتماعي والسريري أن التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لـ10 دقائق يوميا بمرور الوقت قد يقلل الأعراض بالفعل.

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4- إبهام الهاتف الذكي

وجد استطلاع للرأي أن 43% من مستخدمي الهواتف الذكية عانوا آلاما في إصبع الإبهام من استخدام أجهزتهم. وكل هذا النشاط الحركي المتكرر الذي نستخدمه عند النقر أو الكتابة على هواتفنا يمكن أن يسبب خدرًا وكذلك الألم والتشنج في الأصابع والمعصم والساعد، وربما يؤدي ذلك إلى متلازمة النفق الرسغي حيث يتم ضغط الأعصاب، أو إلى التهاب يعرف باسم التهاب الأوتار.

وتحذر الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام أيضًا من الكوع المحمول، بسبب ثني الذراع لفترة طويلة جدًا أثناء استخدام الهواتف المحمولة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى متلازمة النفق المكعب مما يجعل مهام مثل فتح الأدراج صعبة. وللحد من الأضرار يمكن عن طريق تبديل الأيدي بانتظام وإرسال رسائل صوتية غير مكتوبة.



5- قروح وحدة التحكم

صحتنا الجسدية يمكن أن تعاني من ألعاب الفيديو مثل صحتنا العقلية، إذ تم إدراج حالة جلدية جديدة يطلق عليها اسم "التهاب البلايستيشن للغدد العرقية" في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية.

وتنطوي الحلة على القروح النامية على أيدي أولئك الذين يلعبون ألعاب لساعات عديدة. وينصح أطباء الجلدية بعدم اللعب بشكل مفرط، خصوصاً إذا كانت يديك عرضة للتعرق. وحدد الباحثون حالة إصابة أخرى أطلقوا عليها اسم "كوع الويي" بسبب الانحناء أثناء لعب الألعاب الرياضية على لوحات التحكم، لذلك خذ فترات راحة منتظمة لتجنب الإجهاد.

6- الإرهاق

ملايين منا يعملون لساعات أطول من أي وقت مضى، والإرهاق حالة أخرى اعترفت بها منظمة الصحة العالمية مؤخرًا. ويعتقد الباحثون أن الإرهاق الناجم عن ضغوط العمل، يصيب واحدًا من كل 3 موظفين في مرحلة ما أثناء حياتهم المهنية، وكذلك الإرهاق العقلي، ويؤدي إلى الأرق والصداع، بل ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما حددت دراسة أعراض تدني احترام الذات والصراعات بين العمل والأسرة بين العوامل المشتركة التي يسببها الإرهاق.

7- إدمان السيلفي

هل لا يمكنك التوقف عن نشر صور سيلفي؟ ربما يكون لديك إدمان السيلفي، وهي حالة حددها الباحثون في جامعة نوتنجهام ترينت. ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم حاجة إلزامية لنشر الصور كانوا غالبًا ما ينقصهم الثقة بالنفس. ويُعتبر الأشخاص المدمنون أشخاصًا لديهم رغبة لا يمكن السيطرة عليها لالتقاط صور لأنفسهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ٦ مرات في اليوم.

8- متلازمة الكمبيوتر البصرية

مع ملايين منا يستخدمون شاشات لساعات متتالية، يعاني الكثيرون من هذه المتلازمة. وتشمل الأعراض إجهاد العين وجفاف العينين، وكذلك عدم وضوح الرؤية. وتشير الأبحاث الأمريكية إلى أن 90% من مستخدمي الكمبيوتر، الذين يواجهون الشاشات لمدة 3 ساعات يوميًا أو أكثر، عانوا واحدا أو أكثر من الأعراض.

حاولوا اتباع قاعدة "20-20-20-20" حيث تغلق عينيك وتفتحها 20 مرة على التوالي كل 20 دقيقة، والنظر بعيدًا عن الشاشة لمدة 20 ثانية، والتركيز على كائن على بعد 20 مترًا على الأقل.

