دراسة جديدة تؤكد أن الشعور بالجوع يجعل الأطعمة المرة أقل تأثيرًا بحاسة الذوق

كشفت دراسة هي الأولى من نوعها، أن الطعام قد يكون أفضل وقت الجوع تحديدا، وذلك لأن الإشارات التي تنبعث من المخ وقتها تجعلك أقل انتقائية لما تتناوله.

وتوصل علماء يابانيون إلى أن الأطعمة الحلوة تبدو أكثر جاذبية عندما يندفع الفرد لتناول الطعام، فيما تصبح الأطعمة المرة أقل تأثيرا بحاسة الذوق، كما اكتشفوا أن النشاط الكهربائي في الدماغ يتغير بشكل مباشر مع الشعور بالجوع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن مجلة "نيتشر" العلمية.

واختبر العلماء في المعهد الوطني للعلوم الفسيولوجية في أوكازاكي باليابان، نظريتهم على الفئران التي خضعت للتجويع، وفحصوا نوعا معينا من الخلايا العصبية تتواجد في منطقة تحت المهاد في الدماغ، والمعروف أنها تنشط عندما تكون الحيوانات جائعة، فهي تلعب دورا في السيطرة على الشهية.

اقرا ايضاً:

"إصابة واحدة بالرأس" يمكن أن تعرض الأشخاص لخطر الخرف

وعند دراسة هذه الأعصاب بشكل مكثف، وجد الباحثون اليابانيون أنها تتحكم بالفعل في تصور الفئران للطعم.

Advertisements

وأوضح معد الدرسة، أوو فو، "أن الخلايا العصبية توجد في منطقة ما تحت المهاد قمنا بتنشيطها بشكل انتقائي، لمعرفة ما إذا كانت تؤثر في إدراك الأذواق"، إذ وجدت الاختبارات أن الأطعمة ذات المذاق الحلو أكثر إغراء من المعتاد، وتمكن معدو الدراسة من تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، باستخدام ضوء الألياف الضوئية الخاص.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن القدرة على التحكم في أذواق شخص ما ومقدار الاستمتاع بالطعام، يمكن أن يساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

قد يهمك ايضاً:

أداة ثورية للتحكم بالكرسي الكهربائي عبر إشارات الدماغ

المواد الغذائية الغنية بالدهون تساهم في اضطراب وظائف الدماغ