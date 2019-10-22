دراسة تكشف ارتفاع معدل الإصابة بمرض التهاب الأمعاء 3 أضعاف منذ بداية الألفينات

كشف بحث حديث تم تقديمه اليوم في مؤتمر UEG Week Barcelona 2019، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) ارتفاع بمعدل ثلاثة أضعاف من التقديرات السابقة، مع ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (CRC).

ووفقاً للموقع الطبى الأميركى "HealthDayNews"، فحص باحثون من جامعة برمنجهام حالات مرض التصلب العصبي المتعدد (IBD) منذ بداية القرن الحالي للوصول إلى بيانات دقيقة عن التهاب القولون التقرحي وانتشار مرض كرون (CD) في المملكة المتحدة.

ووجد الباحثون انتشارمرض التهاب المفاصل الروماتويدي أعلى بثلاثة أضعاف مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، مع انتشار التهاب القولون التقرحى ومرض كرون بزيادة 55 ٪ و 83 ٪ على التوالي، بين عامي 2000 و 2017.

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وأظهرت الدراسة أيضًا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار مرض التهاب الأمعاء بحوالي 25% من عام 2017 إلى عام 2025.

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وتعتبرأمراض الأمعاء الالتهابية التي تؤثر على أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء أوروبا هي مجموعة من الاضطرابات التي تنطوي على التهاب مزمن في الأمعاء، ولها تأثير مدمر للغاية على حياة المرضى.

وعلى سبيل المثال: ما يقدر بنحو 44 ٪ من الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء يدعون أنهم فقدوا أو تركوا وظائفهم بسبب المرض.

وأضاف الباحث، "دومينيك كينج"، من جامعة برمنجهام، قائلاً: "تشير دراستنا إلى أن معدل انتشار مرض التهاب الأمعاء المزمن من المرجح أن يرتفع بشكل كبير خلال العقد المقبل".

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