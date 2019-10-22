سيدة مسنة تبلغ 84 عامًا تجتاز عدّات رياضة الضغط مظهرةً لياقة بدنية رهيبة

نددت الجبهة الوطنية لنساء مصر بالعدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدة أنه يأتي استكمالا للمؤامرة التي تعرضت لها سورية.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للجبهة منى عبد الراضي خلال لقاء السفير بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة: “نستمر بتضامننا مع سورية التي تواجه مخططات أعداء المنطقة وندعم صمودها وتماسكها الشعبي”.

من جانبها أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي وقوف مصر إلى جانب سورية بوجه المخططات التآمرية التي تتعرض لها وطالبت بمقاطعة البضائع التركية على خلفية العدوان التركي على الأراضي السورية.

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وأكدت ناهد مرزوق وسعاد عبد الحميد وقوف مصر في مواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية.

بدوره شدد السفير درويش على أن سورية قاومت ولا تزال تقاوم الإرهاب نيابة عن العالم مبينا أن وجود الجيش السوري شمال شرق سورية دليل على الانتصار الذي سيكون منجزا وسيعيد كامل التراب لحضن الوطن.

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