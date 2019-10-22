سيدة مسنة تبلغ 84 عامًا تجتاز عدّات رياضة الضغط مظهرةً لياقة بدنية رهيبة

أبهرت سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما، كل من شاهدها وهي تؤدي تمارين الضغط، مظهرة لياقة بدنية رهيبة.
ووفقا لشبكة "إي بي سي" الأميركية، خدمت ماجي ديسانتي في الجيش الأميركي خلال حرب فيتنام، وتم منحها مؤخرا رتبة مقدم.
ودخلت ديسانتي في تحدي مع أحد عناصر إدارة أمن النقل الأميركية، ليقوما بسبع عدات من تمارين الضغط.
وعملت ديسانتي خلال حرب فيتنام كممرضة عسكرية، وكانت وقت تصوير مقطع الفيديو تستعد إلى السفر من أريزونا إلى واشنطن.
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