ملك تايلاند يُجرّد زوجته الجديدة من ألقابها الممنوحة إليها بسبب عدم الولاء له

بعد أقل من 3 أشهر من الزواج في احتفال غريب في تايلاند، جرّد ملكها ماها فاجيرالونجكورن البالغ من العمر 67 عامًا، زوجته الجديدة من جميع الألقاب الممنوحة إليها.

وحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام بالبلاد، تم تجريد الممرضة السابقة بالجيش سينينات ونجفاجيراباكدي البالغة من العمر 34 عامًا من رتبتها بسبب عدم الولاء للملك.

وأوضح البيان أن تصرفات سينينات لا تمنح أي شرف للملك ولا تفهم التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على نفسها، مشيرًا إلى أنها كانت تحاول رفع وضعها إلى نفس وضع الملكة سوثيدا.

وتابع: "سلوكها يعتبر غير محترم لنعمة جلالة الملك، ويسبّب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس، لذا تم تجريدها من جميع الرتب العسكرية والألقاب الملكية".

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وتزوّج ملك تايلاند من عشيقته سينينات التي كانت تعمل ممرضة في الجيش في حفل علني حضرته زوجته سوثيدا فاجيرالونغكورن، وحسب التقاليد الملكية التايلاندية، قام الملك بصب الماء الاحتفالي على رأسها وكانت العروس مستلقيةً على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك.

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