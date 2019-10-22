شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل هرمون الأستروجين يكشف سبب تأخر الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأستروجين من أشهر الهرمونات الأنثوية التى تلعب دوراً فى نمو الثدى والرحم وتنظيم الدورة الشهرية، وفى بعض الحالات يطلب الطبيب إجراء تحليل مستوى هرمون الأستروجين فى الجسم لأسباب عديدة، مثل: الخصوبة أو الحمل وغيرها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل هرمون الأستروجين، وفقاً لموقع "medlineplus".



هرمون الاستروجين

ما هو تحليل الاستروجين؟

اختبار الاستروجين يقيس مستوى هرمون الاستروجين في الدم أو البول.

والأستروجين عبارة عن مجموعة من الهرمونات التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير السمات الجسدية الأنثوية والوظائف الإنجابية، بما في ذلك نمو الثدي والرحم، وتنظيم الدورة الشهرية، يصنع الرجال أيضًا الاستروجين ولكن بكميات أقل بكثير.

هناك العديد من أنواع الإستروجين ، ولكن هناك ثلاثة أنواع فقط يتم اختبارها بشكل شائع:

Estroneـ ، المعروف أيضًا باسم E1، هو الهرمون الأنثوي الرئيسي الذي تصنعه النساء بعد انقطاع الطمث.

ـ استراديول ، المعروف أيضا باسم E2 ، هو الهرمون الأنثوي الرئيسي الذي تصنعه النساء غير الحوامل.

ـ استريول ، الذي يسمى أيضا E3 هو هرمون يزداد أثناء الحمل.

يمكن أن يوفر قياس مستويات الأستروجين معلومات مهمة حول خصوبتك (القدرة على الحمل) وصحة الحمل والدورة الشهرية والحالات الصحية الأخرى.



هرمون الأستروجين

استخدامات تحليل هرمون الأستروجين

-معرفة سبب البلوغ المبكر أو المتأخر عند الفتيات.

-معرفة سبب سن البلوغ المتأخر في الأولاد.

-تشخيص مشاكل الحيض.

-معرفة سبب العقم (عدم القدرة على الحمل).

-مراقبة علاجات العقم.

-مراقبة العلاجات لانقطاع الطمث.

-تشخيص بعض العيوب الخلقية أثناء الحمل.

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-مراقبة الحمل عالي الخطورة.

مواجهة مشكلة في الحمل.

-لديك نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث.

إذا كانت مستويات الاستراديول أو الإسترون أعلى من المعدل الطبيعي، فقد يكون ذلك بسبب:

-ورم في المبيض والغدد الكظرية أو الخصيتين.

-التليف الكبدي.

-البلوغ المبكر عند الفتيات أو تأخر البلوغ في الأولاد.

إذا كانت مستويات الاستراديول أو الإسترون لديك أقل من المعتاد ، فقد يكون ذلك بسبب:

-قصور المبيض الأساسي وهى حالة تؤدي إلى توقف المبايض لدى المرأة عن العمل قبل أن تبلغ من العمر 40 عامًا.

-متلازمة تيرنر، وهي حالة مرضية لا تتطور فيها الخصائص الجنسية للمرأة بشكل صحيح.

-اضطراب الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي.

-متلازمة المبيض المتعدد التكيسات، اضطراب هرموني شائع يصيب النساء الحوامل، وهى واحدة من الأسباب الرئيسية لعقم النساء.

إذا كنت حاملاً وكانت مستويات الإستريول لديك أقل من المعتاد، فقد يعني ذلك أن الحمل قد فشل أو أن هناك احتمال أن يكون طفلك مصابًا بعيب خلقي، إذا أظهر الاختبار وجود عيب خلقي محتمل ، فستحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل إجراء التشخيص.

وقد تعني المستويات العالية من الأستريول أن المخاض أو الولادة قد اقتربت عادة، حيث ترتفع مستويات الأستريول قبل حوالي 4 أسابيع من بدء المخاض.