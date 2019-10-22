شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة تخلصى من سمنة البطن والأرداف تماما.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني أغلب السيدات في مصر من الجسم الكمثري والذي يعني زيادة منطقة البطن والأرداف، والذي يكون بسبب عوامل وراثية أو تراكم دهون مكتسبة في تلك المنطقة.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح من خلال هذا الحوار طرق بسيطة للتخلص من هذه الدهون الموضعية.

* في البداية ما هي أسباب انتشار مشكلة الجسم "الكمثري" للمرأة ؟

- الجسم "الكمثري" هو ليس مشكلة لأن جسم المرأة لابد أن يكون به نفس المنحنيات ولكن إذا زادت المنطقة السفلى عند النساء بشكل مبالغ به تلك هي المشكلة والتي تؤثر سلباً على شكلها ومظهرها، وفي الأغلب زيادة دهون المنطقة السفلى لدى النساء يرجع إلي عوامل وجينات وراثية، وأحيانا تكون بسبب الولادة القيصري والتي تسبب ارتخاء في عضلات البطن، مع عدم وجود حركة تتجمع الدهون في تلك المنطقة.



محتويات لكورس التخسيس للتخلص من البطن والارداف للمرأة

* هل تلعب الغدة الدرقية وكفاءة عملها دوراً في الإصابة بالسمنة في تلك المنطقة عند المرأة؟

- بالطبع، فالغدة الدرقية إذا تضررت تضرر الحرق وبالتالي يزيد الوزن، كما إن ميعاد تناول الطعام هام للغاية، فمعظم النساء اللاتي لديهن أطفال يسهرن معهم طوال الليل، وفي هذا الوقت تتناول النساء الكثير من الطعام الذي يحول حتماً إلي دهون، لأن الغدة الدرقية المسئولة عن إفراز هرمون الحرق تعمل في الساعات النهارية، وبالتالي في الليل لا يوجد حرق كافٍ للتخلص من الطعام الذي نتناوله فيزيد الوزن.

* كيف يمكن للمرأة أن تتخلص من دهون المنطقة السفلى؟

المرأة التي حدث لها ارتخاء في عضلات البطن نتيجة الولادة القيصرية، لابد أن انشط هذه العضلة واعيدها لوضعها الطبيعي مع وجود حركة واعطيها المادة الفعالة التي تفتت وتكسر هذه الدهون مع وضع الكريم الذي يشد الجسم وينحت القوام، ولكن كل هذا لا يحدث إلا بعد انتهاء فترة الرضاعة بالنسبة للمرأة المرضعه.



اسباب-تمنع-المرأة-الحامل-والمرضعة-من-تناول-الكورس

* ما هي المادة الفعالة لكورس التخسيس للقضاء على البطن والأرداف؟

أولا اقوم بحل مشكلة الجوع في الليل عن طريق اعطاؤها اعشاب الكروميوم والكريز و الراسبيري وهم اعلى انواع الحوارق ويجب ان يكون تركيز الراسبري 6000 وهو ما يعادل 40 ثمرة راسبري، وهي النسبة المصرح بها دوليا حتى يفتت الدهون أو يعيد توزيعها مرة اخرى، ولابد من وجود حركة حتى لو بسيطة، ورياضة المشي ممتعة جداً للمرأة ومفيدة، أيضا يتم وضع "الكريم النحات" الذي يساعد كثيراً على نحت قوامها بمعدل مرتين في اليوم، وهو كريم من مستخلصات طبيعية وآمنة ومرخص من قبل وزارة الصحة.

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* لماذا المرأة الحامل والتي ترضع طفلها رضاعة طبيعية ممنوع عليها تناول هذا الكورس او اي ادوية خاصة بإنقاص الوزن؟

- بالطبع ممنوع على المرأة الحامل تناول هذه الادوية العلاجية لانها تحتاج لمجموعة من الفيتامينات من اجلها ومن اجل الجنين وتكوينه، فإذا قمنا بتقليل شهيتها لم تحصل على هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية، ولم يحصل الجنين ايضا على هذه العناصر، وكذلك المرأة التي ترضع طفلها طبيعي تحتاج ايضا لعناصر غذائية وفيتامينات، كما ان ما تتناوله الام في فترة الرضاعة الطبيعية يتأثر به طفلها، فإذا قامت بتناول ادوية تقفل شهيتها سيتأثر طفلها وسيفقد ايضا رغبته في الطعام وبالتالي لابد ان تنتظر المرأة حتى الانتهاء اولا من فترة الرضاعة الطبيعية وبعد ان يمر عليها 6 اشهر.

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