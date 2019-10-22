صحة ورشاقة

البلازما الباردة قد تكون وسيلة فعالة فى علاج أنواع مختلفة من السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التطورات الحديثة في علم الأورام قد تحسنت بشكل ملحوظ فى معدلات بقاء السرطان، ومع ذلك ، فإن طرق العلاج الشخصية ضرورية لأن الأورام قد تتصرف بشكل مختلف لدى المرضى.

,في السنوات الأخيرة، أولى الباحثون في مجال السرطان اهتمامًا كبيرًا بقدرة البلازما البادرة على قتل الخلايا السرطانية دون التسبب في تلف الأنسجة السليمة المحيطة، ووفقا لموقع " news-medical"  أثبتت هذه الخاصية في عدد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والدماغ والعظام.

وأوضحت الدراسة أن الخلايا السرطانية حساسة للغاية للإجهاد التأكسدي، ويمكن أن يؤدي التعرض للإجهاد التأكسدي أن يتسبب فى موت الخلايا السرطانية، من خلال توفير أنواع من الأكسجين والنيتروجين التفاعلي الخارجي من وسط تنشيط البلازما لهذه الخلايا.

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ويمكن تخزين الأنواع المتفاعلة الناتجة عن السوائل المنشطة بالبلازما في الهلاميات المائية، وهي مواد تستخدم في التطبيقات الطبية الحيوية المختلفة بسبب توافقها الحيوي فى القضاء على الأورام.

 

وأثبتت عمل آليات عمل البلازما الباردة والوسائط المنشّطة بالبلازما على أنواع مختلفة من السرطانات، و نتيجة لذلك ، يتوقع الباحثون أن أساليبهم قد تكون مفيدة لأنواع أخرى من السرطان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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