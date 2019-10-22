شكرا لقرائتكم خبر عن البلازما الباردة قد تكون وسيلة فعالة فى علاج أنواع مختلفة من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التطورات الحديثة في علم الأورام قد تحسنت بشكل ملحوظ فى معدلات بقاء السرطان، ومع ذلك ، فإن طرق العلاج الشخصية ضرورية لأن الأورام قد تتصرف بشكل مختلف لدى المرضى.

,في السنوات الأخيرة، أولى الباحثون في مجال السرطان اهتمامًا كبيرًا بقدرة البلازما البادرة على قتل الخلايا السرطانية دون التسبب في تلف الأنسجة السليمة المحيطة، ووفقا لموقع " news-medical" أثبتت هذه الخاصية في عدد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والدماغ والعظام.

وأوضحت الدراسة أن الخلايا السرطانية حساسة للغاية للإجهاد التأكسدي، ويمكن أن يؤدي التعرض للإجهاد التأكسدي أن يتسبب فى موت الخلايا السرطانية، من خلال توفير أنواع من الأكسجين والنيتروجين التفاعلي الخارجي من وسط تنشيط البلازما لهذه الخلايا.

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ويمكن تخزين الأنواع المتفاعلة الناتجة عن السوائل المنشطة بالبلازما في الهلاميات المائية، وهي مواد تستخدم في التطبيقات الطبية الحيوية المختلفة بسبب توافقها الحيوي فى القضاء على الأورام.

وأثبتت عمل آليات عمل البلازما الباردة والوسائط المنشّطة بالبلازما على أنواع مختلفة من السرطانات، و نتيجة لذلك ، يتوقع الباحثون أن أساليبهم قد تكون مفيدة لأنواع أخرى من السرطان.