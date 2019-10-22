هل يعنى النوم سريعًا بمجرد وضع رأسك على السرير أنك تعانى من مشكلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشخاص ينامون سريعاً بمجرد وضع رؤوسهم على السرير، قد يحدث هذا لأسباب عدة منها الإجهاد طوال اليوم، فى هذا التقرير نتعرف على المدة اللازمة للحصول على النوم الجيد ومتى تعرف أنك تعانى من الأرق، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

يعتمد مقدار الوقت الذي يستغرقه الشخص للانتقال إلى النوم التام على عدة أشياء والأكثر شيوعًا هو مدى شعورك بالتعب.إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد ، فقد تغفو سريعًا ، ولكن إذا كان يومك مريحًا فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للنوم.

ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، في بعض الأحيان قد يسبب الإرهاق الشديد الأرق وغيرها من المشكلات أثناء النوم.

الأشخاص الذين ينامون بسرعة لا يتذكرون بالضبط ما حدث قبل دقائق من نومهم وقد لا يتمكنون حتى من تذكره على الإطلاق، وهذا هو المعروف باسم فقدان الذاكرة.

وفقًا لبعض الباحثين ، فإن فقدان الذاكرة هو نتيجة لمغازل النوم التى تحدث بسبب النشاط في الحصين في مخك أثناء الانتقال من اليقظة إلى النوم.

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ماذا يعنى النوم السريع بمجرد الذهاب للسرير؟

إن النوم فورًا لا يعني دائمًا وجود شيء خاطئ معك، بل هو علامة على الحرمان من النوم.

بشكل عام ، يستغرق الشخص ما بين 15 و 20 دقيقة لينام نوماً عميقًا، وإذا استغرق الأمر أكثر من هذا الوقت، فمن المحتمل أنك تعاني من الأرق.إذا كنت تنام لمدة 6 ساعات وتغفو بسرعة البرق في الليل فهذا يعني أن جسمك يتوق لمزيد من النوم.

ليس فقط في الليل ، إذا كانت عادتك من النوم السريع تمتد إلى النهار، فقد يكون ذلك علامة على توقف التنفس أثناء النوم والخدار، هذا يمكن أن يكون أيضا بسبب الاكتئاب.

ليس من الضروري دائمًا أن تغفو سريعًا إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية، ولكن إذا كنت قلقًا أو محرومًا من النوم، فاحصل على مزيد من النوم وشاهد ما إذا كنت تلاحظ أي تغيير، في حال كنت تعاني من مشاكل أخرى مثل النعاس أثناء النهار ، استشر طبيبك.