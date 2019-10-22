كيف تحافظين على صحّتكِ أثناء السّفر؟ 10 نصائح من سلسلة فنادق "ويستن"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تزايد مؤخرًا عدد المسافرين المهتمّين بإيجاد طرق تتيح لهم تطبيق برامجهم اليومية للعناية الشخصية خلال ترحالهم، حيث وصل عددهم في رحلات العافية إلى 830 مليون في عام 2017، بارتفاع بلغ 139 مليون مقارنة بعام 2015.

وتنسجم زيادة شعبيّة سياحة العافية مع تنامي رغبة العملاء بتبنّي نمط حياة صحيّ، إلى جانب تزايد الاهتمام بالسفر التجريبي والتكاليف المقبولة للرّحلات الجويّة وتجارب السّفر.

ويركز القطاع السياحي بشكل عام على تخصيص خدماته لتلبية هذا النمو المتسارع، من بينهم سلسلة فنادق ومنتجعات "ويستن" التي تقدّم برامج تضع الصّحّة على رأس قائمة الأولويات، وتشجّع الضّيوف على الاستمتاع بأيام مفعمة بالنشاط والحيويّة، وذلك من خلال استعراضها 10 نصائح تدعو المسافرين الاهتمام بالصّحّة والعافية أثناء السّفر من أجل الاستمتاع بجسم سليم على الدّوام:

اشربي 350 مل إضافية في السّاعة خلال السّفر، إذ أنّ التنقّل والسّفر يسبّب زيادة الجفاف

مارسي الرياضة بشكل دوريّ

ضرورة الاهتمام بمرحلة التعافي خلال أيام الاستراحة من التمارين الرياضية، فعلى الرّغم من أنّ عواقب التدريب التي لا تظهر بشكل واضح بعد التدريب، يجب منح الجسم فترة استراحة كافية للتعافي.

أخذ استراحة لمدّة 5 دقائق في اليوم لممارسة تمرين التنفّس العميق مع إغماض العينين، إذْ يساهم في تجديد طاقة العقل والجسم وإزالة التّوتّر.

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إعداد وجبات خفيفة وصحيّة لتناولها على الطريق.

تناول وجبة العشاء قبل 12 ساعة من موعد الاستيقاظ في الصباح التالي، الأمر الذي يعزّز النشاط الصّباحيّ ويساهم في تخفيف الوزن.

التزمي بتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، عبر ممارسة تمارين تقوية المفاصل المتعدّدة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

يُنصح بالنوم العميق وممارسة التمارين القلبية ذات الكثافة العالية مرتين على الأقل أسبوعيًا، كالمشي أو الرّكض أو ركوب الدّرّاجات.

تناولي وجبة واحدة من الخضروات عالية الجودة يومياً.

تناولي كميات كافية من المأكولات التي تضم الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بشكل يومي.

تسعى سلسلة فنادق ومنتجعات "ويستن" في الإمارات خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، إلى إتاحة الفرصة للمسافرين للاهتمام بصحتهم عبر إطلاق خمسة مراكز متخصصة بالصحة والعافية خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر

حتى 24 نوفمبر 2019. لمعرفة المزيد حول قبب "ويستن" للعافية ومواقعها في دبي وأبوظبي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.wellnessbywestin.com