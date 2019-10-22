شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة السينية لم تعد الأنسب لاكتشاف سرطان الرئة.. الحل فى المقطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرلصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" عن فشل الأشعة السينية للصدر في اكتشاف سرطان الرئة لما يصل إلى 23 ٪ من المرضى على الرغم من كونها الطريقة الموصى بها لاكتشاف المرض القاتل .

وطالب الباحثين بضرورة إجراء فحوصات بالأشعة المقطعية لتحل محل الأشعة السينية التقليدية لاكتشاف المرض.

وأوضح التقريرأن المراجعة الطبية التى أجرتها جامعة ليدز وجامعة إكسترالبريطانية أكدت أن الأشعة السينية للصدر فشلت في اكتشاف سرطان الرئة لدى حوالي ربع المرضى، واكد الخبراء أن الأشعة السينية عفا عليها الزمن.

وطالب الباحثون من جامعة ليدزوجامعة إكسيتر بإلغاء الأشعة السينية كاختبارأول اختبار لسرطان الرئة ويجب استبدالهم بأشعة المقطعية، حيث تستخدم مجموعة من الأشعة السينية وجهاز كمبيوتر لإنشاء صورمفصلة من داخل الجسم.

ما هو سرطان الرئة؟

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة، لا توجد عادة أي علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة، ولكن في النهاية يصاب العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة بأعراض تشمل سعال مستمر، سعال دموى،ضيق التنفس المستمر، التعب غير المبرر وفقدان الوزن، وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

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أنواع سرطان الرئة

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة الأساسي، يتم تصنيفها حسب نوع الخلايا التي يبدأ فيها السرطان بالنمو.

- سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وهو الشكل الأكثر شيوعا، وهو ما يمثل أكثر من 87 في المائة من الحالات.

- يمكن أن يكون واحدًا من ثلاثة أنواع: سرطان الخلايا الحرشفية، أو سرطان الغدية أو سرطان الخلايا الكبيرة.

- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة شكل أقل شيوعًا ينتشر عادة بشكل أسرع من سرطان الرئة غير ذو الخلايا الصغيرة.

سرطان الرئة يؤثر بشكل رئيسي على كبارالسن، إنه أمر نادر الحدوث عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.