قوى جهازك المناعى فى تقلبات الطقس بهذه النصائح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات في الطقس، وسقوط أمطار ، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز النصائح الطبية لتقوية الجهاز المناعي خلال هذه الفترة الحرجة، وتجنب الإصابة بأي مرض مناعي كنزلات البرد أو ما شابه ذلك.
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز النصائح الطبية التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وذلك وفقا لموقع "webmed".
خلال هذه الفترة يجب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين "سي وأ"، لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ومنها الجزر والبرتقال والليمون والجريب فروت، والفراولة والجوافة، فجميعها أطعمة تعزز الجهاز المناعي في الجسم، نتيجة أيضا لاحتوائهم علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بالنزلات البرد.
من أفضل النصائح الهامة التي عليك القيام بها هي الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، كالقرفة والزنجبيل والينسون والنعناع، فجميعها مشروبات تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض المختلفة، ولذا عليك تناولها بعد تحليتها بالعسل.
من أهم النصائح هي تناول الماء بكثرة، حيث أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي أن تناولك للماء بشكل وفير يساهم بشكل كبير في تعزيز المناعة داخل الجسم، ولذا عليك تناول 2 لتر يوميا.
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