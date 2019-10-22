شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات زراعة البراز تنجح فى علاج 50% من متلازمة القولون العصبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن عمليات زرع البراز من المتبرعين الأصحاء الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن نقل عينات البراز من المتبرعين الأصحاء جداً إلى مرضى القولون العصبي قد حسّن الأعراض في أكثر من 80 %، والأكثر من ذلك، أن ما يقرب من نصف المرضى دخلوا في مرحلة التخلص أيضا من الأعراض ولم يعودوا يعانون من التشنج أو آلام في المعدة أو الانتفاخ.

وتتضمن عمليات نقل البراز نقل عينة براز من متبرع سليم إلى مريض يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث أكد بعض العلماء أن متلازمة القولون العصبي ، وهي اضطرابات معوية ، تسببها بكتيريا الأمعاء غير الطبيعية.

وأفاد 77٪ ممن تلقوا جرعة واحدة من المتبرعين الأصحاء و 89٪ من الذين تلقوا جرعتين بأعراض أقل، فيما اختفت الأعراض تمامًا عن 35٪ من مجموعة الجرعات المنخفضة و 47٪ من مجموعة الجرعات العالية .

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وقال الفريق البحثى من جامعة بيرجن في النرويج ، إن عمليات زرع البراز يمكن أن تستخدم مع الأدوية للمساعدة في تحسين حياة الذين يعانون من مرض التهاب القولون العصبي .

عمليات زرع البراز ، التي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة ، لم تتم الموافقة عليها في الولايات المتحدة ، وفي الواقع ، حذرت إدارة الغذاء والدواء من القول إنها تحمل مخاطر محتملة من حالات العدوى الخطيرة.

مرض التهاب القولون العصبى هو اضطراب معوي يسبب آلام في البطن ، والنفخ ، والتشنج ، والإسهال أو الإمساك، السبب غير معروف ولكن يعتقد بعض العلماء أنه قد يرتبط بجراثيم الأمعاء غير الطبيعية.