يتميز الكركم بلونه الأصفر ورائحته التي تمزج بين البرتقال والزنجبيل، وهي من الأعشاب التي يعود أصلها إلى الهند، ولا يقتصر مهامه في إعداد العديد من أصناف الطعام وإعطائها اللون الأصفر المميز، لكن فوائد الكركم للتخسيس عظيمة سوف نتعرف عليها فيما بعد، ولكن إذا كنت تعانين من الوزن الزائد وتبحثين عن حلول طبيعية ننصحك باعتماد الكركم مع تناول وجبات صحية خالية من الدهون الضارة وسوف تبهرك النتيجة.



يحتوي الكركم على الكثير من الفيتامينات مثل: فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين، E وفيتامين، B إضافة إلى العديد من المعادن الغذائية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، وتوجد به أيضاً بعض الزيوت الطيارة مثل: تيرميرون، وزنجبيرين، وأتلانتون، لذا فهو من الأعشاب والتواصل المفيدة جداً للجسم والتي تمد الجسم بالعناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها.



أولا فوائد الكركم للتخسيس



يساعد الكركم على زيادة من معدل حرق الدهون.

يساعد الكركم على تفتيت الدهون المخزنة في البطن والمسببة للكرش

يعمل الكركم على طرد السموم والبكتيريا المؤذية من الجسم

يحتوي الكركم على سعرات حرارية قليلة جداً

يعطي الكركم الشعور بالشبع وفقد الشهية

يعالج الكركم سوء الهضم وأمراض القولون

طريقة إعداد الكركم في حرق الدهون



أولاً: مشروب الكركم والزنجبيل



المكونات المطلوبة لإعداد هذا المشروب

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

كوب ماء ساخن

ربع ملعقة صغيرة من قشور الليمون

ربع ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي

طريقة التحضير

احضري كوب الماء المغلي ثم أضيفي إليه بقية المكونات باستثناء العسل

اتركي الخليط لمدة عشر دقائق قبل تصفيته

أضيفي العسل إلى الكوب

طريقة الاستخدام

ننصحك بتناول هذا الكوب ٣ مرات بعد الوجبات الرئيسية بنصف ساعة

من الضروري اتباع نظام صحي يعتمد على حساب السعرات الحرارية خلال اليوم بحيث لا تزيد عن ١٢٠٠ سعر حراري في اليوم.

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ثانياً: الكركم والأعشاب



المكونات المطلوبة لإعداد هذا المشروب

لتر من الماء المغلي

٣ ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

٢ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

٢ ملعقة صغيرة من الزنجبيل

طريقة التحضير

احضري لتر الماء المغلي ثم أضيفي إليه كافة المكونات السابقة مع التقليب

قومي بتغطية الخليط واتركيه لمدة عشر دقائق قبل تصفيته

طريقة الاستخدام

ننصحك بتناول هذا الكوب ٣ مرات بعد الوجبات الرئيسية بنصف ساعة

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