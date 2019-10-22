القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، التي شهدت مفاجأة كبرى بالخسارة التي تعرض لها ريال مدريد خارج ملعبه أمام ريال مايوركا بنتيجة 0-1.
هزيمة ريال مدريد هي الأولى له في "الليجا" هذا الموسم، والأولى له على ملعب سون مويكس معقل مايوركا منذ فبراير/شباط عام 2006.
وحقق برشلونة الفوز الأكبر في الجولة بتغلبه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة، ليقفز إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن الفريق الملكي.
ثلاثية البارسا سجلها ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، ولويس سواريز، لتكون المرة الأولى هذا الموسم التي يسجل فيها الثلاثي في نفس المباراة.
فيما شهدت مباراة ريال سوسيداد وريال بيتيس النتيجة الأكبر بالجولة بعد فوز الأول بنتيجة 3-1
إسبانيول خسر على ملعبه بهدف دون رد أمام فياريال، ليعادل الفريق الكتالوني الانطلاقة الأسوأ في تاريخه بـ"الليجا"، والتي كانت في موسم 2003-2004 بعدما حصد 5 نقاط فقط في أول 9 جولات.
"العين الرياضية" تستعرض خلال هذا الفيديو أبرز ظواهر وأرقام الجولة التاسعة من الليجا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. سقوط الريال وثلاثية هجوم البارسا الأبرز في الجولة التاسعة لليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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