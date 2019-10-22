حزمة إصلاحات اقتصادية يقرها رئيس الوزراء اللبناني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إقرار موازنة 2020 بدون أي ضرائب إضافية، مؤكداً دعمه إجراء انتخابات مبكرة.

وكشف الحريري عن إقرار حزمة إصلاحات، وذلك في كلمة له عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، في محاولة لتهدئة المحتجين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: إن "مطالب الشباب كثيرة ومحقة ومتنوعة، لكن المطلب الذي يحظى بالإجماع هو الكرامة".

وأضاف: "أقررنا موازنة بعجز 0.6% وليس بها أي ضرائب إضافية، اتخذنا إجراءات اقتصادية ضمن موازنة 2020 من بينها تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 50%".

وتشمل حزمة "إجراءات الحريري" خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء، وإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية.