شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة عيون تحذر من «وباء القرن» وتوضح طرق الوقاية منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مالذي يجب علينا القيام به للحفاظ على النظر عند استخدام الهواتف الذكية؟ كانت الإجابة على هذا التساؤل محور حديث طبيبة العيون تاتيانا بافلوفا التي قالت إنه «خلال 30 عامًا، سيعاني نصف سكان الأرض من قصر النظر وذلك وفقًا لتوقعات منظمة الصحة العالمية»، معتبرة أن ذلك سيكون «وباء القرن».

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طبيبة العيون أكدت، وفقاً لما نقلته «روسيا اليوم» أنه: «لم يتم تحديد مقدار الوقت الذي يمكن أن تجلس فيه على شاشة الهاتف، يعتمد ذلك على حالة النقرة المركزية»، فإن الأسباب الرئيسية لضعف البصر هي القراءة من شاشة الهاتف الذكي من مسافة قريبة، أو الإضاءة غير السليمة، أو وضع الإنسان.

وأوضحت الطبيبة أن «المشكلة الرئيسية هي الحمل الزائد للعضلات المسئولة عن العمل عن قرب»، بالإضافة إلى أن قد يتسبب الضوء الأزرق من الشاشة في حدوث تنكس بقعي، وهو مرض تتأثر فيه شبكية العين.

ونصحت بافلوفا في حالة ضعف البصر بعدد من الأمور منها عدم النوم بجانب الهاتف الذكي، وإذا كنت تحتاج لسبب ما استخدام الهواتف الذكية كل الوقت، فعليك الابتعاد عن الشاشة والنظر إلىيه من بعيد.