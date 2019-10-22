شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون أدمغة صغيرة من نسيج بشرى.. وصف بعبور الخط الأخلاقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من أنه قد تم عبورالخط الأخلاقي بواسطة علماء الأعصاب الذين أنشأوا أدمغة صغيرة من نسيج بشري يمكن أن يشعر أو قد يعاني، فهذه العقول الصغيرة تنمو من الخلايا الجذعية البشرية يتم استخدامها لاستكشاف اضطرابات الدماغ المختلفة مباشرة في المختبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية حذر الخبراء من هذه العقول الصغيرة التى انشأها علماء الأعصاب من الأنسجة المختبرة المزروعة من الخلايا الجذعية البشرية لتشبه الأعضاء الصغيرة في هذه الحالة الدماغ.

على الرغم من أن هذه العقول الصغيرة قد تكون فقط بحجم الفول السوداني، فقد لوحظ أنها تطور موجات دماغية عفوية، وتعتبر المواد العضوية تطوراً هاماً في علم الأعصاب، لأنها تتيح للباحثين دراسة أنسجة المخ خالية من القيود المعتادة.

يتم استخدام هذه المحاكاة للتحقيق في اضطرابات مثل التوحد وانفصام الشخصية، وتأثيرفيروس زيكا على تطورالعقول في الرحم، قد تكون مفيدة أيضًا في استقصاء مرض الزهايمر، الشلل الرعاش، نقص الأكسدة قبل الأوان وظروف العين مثل الضمور البقعي.

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ما هي العضويات الدماغية؟

Organoidsهي نقاط من الأنسجة المختبرة التي تزرع من الخلايا الجذعية البشرية لتشبه الأعضاء الصغيرة.

تم تصميم الكائنات العضوية المخية على شكل محاكاة للدماغ وتستخدم لدراسة الاضطرابات المختلفة.