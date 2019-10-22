شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون أصحاب الأصول الهندية الأكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية أن الأمريكيين أصحاب الأصول الهندية لديهم معدل ضربات قلب غيرمنتظم، والمعروف ب" الرجفان الأذيني"، مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى، ويصييب الرجفان الأذيني، حوالى 2,7 مليون شخص فى الولايات المتحدة، مما يعرضهم لخطر متزايد من السكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

وفى هذه الدراسة، قام باحثون من جامعة "كاليفورنيا" بتحليل 300 ألف حالة رجفان أذينى جديدة فى ولاية كاليفورنيا بين عامى 2005 و 2011 ، وخلال ذلك الوقت، تم تشخيص 7.5 حالة سنويًا لكل 1000 أمريكى ذوى أصول هندية.

ومن بين جميع المجموعات العرقية الأخرى فى الولايات المتحدة، كان المعدل 6.9 سنوياً لكل 1000 شخص، حتى بعد تعديل الباحثين لعوامل مثل العمر والجنس والدخل والقلب وأمراض أخرى، ظل المعدل أعلى بين الهنود، وفقًا للدراسة التى نشرت فى 21 أكتوبر بمجلة "الدورة الدموية ".

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وقال الدكتور"جريجورى ماركوس"، أستاذ أمراض القلب فى جامعة "كاليفورنيا" :" إن فهم الآليات والعوامل التى يختبر بها الأمريكيون من الهنود هذا الخطر الأعلى قد يساعد المحققين على فهم الأسباب الأساسية للرجفان الأذينى بشكل أفضل، والذى يثبت أنه مفيد للجميع المعرضين لخطرالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بغض النظر عن عرقهم ".

وأضاف " أن الأضرار التى لحقت بالقلب من جراء ضغط الدم المرتفع غير المنضبط وغيره من الحالات، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدم إنتظام ضربات القلب ( الرجفان الأذينى )، لكن السبب الجذرى فى بعض الأحيان يظل غير معروف.

ووجدت الأبحاث السابقة أن البيض لديهم مخاطر أعلى من الرجفان الأذيني، على الرغم من أن الأمريكيين من الهنود وغيرهم من السكان قد يكون لديهم المزيد من عوامل الخطر، ولكن لم تتضمن أى أبحاث سابقة فى مجال السكان بين الأمريكيين من الهنود.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة لديها العديد من القيود التى يمكن أن تؤثر على نتائجها، على سبيل المثال، اعتمدت على البيانات الموجودة وكان ملحوظًا، وبالتالى لم يستطع تحديد سبب تعرض الأمريكيين ذوى الأصول الهندية لمخاطر أعلى.