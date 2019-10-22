المكملات لا تخفف "الهبّات الساخنة" في سن اليأس

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/10/22 12:41 م بتوقيت أبوظبي
مادة "إيزوفلافون" قد ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي
حذر الأطباء الألمان من تناول المكملات الغذائية المحتوية على مادة "إيزوفلافون"، التي يروج لها منتجوها بقدرتها على تخفيف المتاعب التي تهاجم المرأة في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).
وأوضح المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر أن مادة "إيزوفلافون" تمتاز بتأثير مشابه للهرمونات، غير أنه لم يُثبت فعاليتها علميا من ناحية، كما تدور حولها شكوك في أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي من ناحية أخرى.
وأشار المعهد إلى أن المرأة تعاني في مرحلة انقطاع الطمث من بعض المتاعب الناجمة عن التغيرات الهرمونية، مثل تقلب المزاج واضطرابات النوم وما يعرف بـ"الهبّات الساخنة" Hot flashes، أي الشعور بالحرارة الشديدة مع التعرق وسرعة ضربات القلب.
أوضح الأطباء الألمان أنه يمكن مواجهة هذه المتاعب بالمواظبة على ممارسة الرياضة؛ إذ إنها تساعد على إفراز هرمون "الإندورفين" المعروف باسم "هرمون السعادة"، وتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل، في حين يمكن مواجهة الهبّات الساخنة بخفض درجة حرارة الغرفة.
بشأن اضطرابات النوم، نصح الخبراء بمواجهتها من خلال إتباع إيقاع استيقاظ/نوم منتظم، مع الابتعاد عن المشروبات المحتوية على الكافيين والوجبات الدسمة، والأجهزة الإلكترونية كالهاتف الجوال والحاسوب اللوحي قبل الذهاب إلى الفراش؛ للحصول على نوم هادئ ومريح.
وأضاف الأطباء: "من المهم اتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن، فضلا عن أهمية الدعم النفسي من شريك الحياة والأبناء".
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