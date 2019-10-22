جلسة جديدة تحسم مستقبل ثلاثي الزمالك.. وتأجيل مصير جنش

قرر مسؤولو نادي الزمالك المصري عقد جلسة جديدة مع محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، لاعبي الفريق، لتجديد تعاقدهم لفترة إضافية، بعد مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يستضيف جينيراسيون، الخميس المقبل، على ملعب السلام، إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالي 2-1.

وعلمت "العين الرياضية" أن مسؤولي النادي الأبيض سيعقدون جلسة بعد مباراة جينيراسيون لتجديد عقود الثلاثي ورفع رواتبهم بعد المستويات المميزة التي قدموها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ونجح الثلاثي في حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، وانضم الثنائي محمود علاء وعبدالله جمعة إلى المنتخب المصري، كما كان عبدالغني بين المرشحين.

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وستشهد مفاوضات التجديد زيادة مدة التعاقد لموسم إضافي، للحفاظ على اللاعبين من إغراءات الأندية المنافسة.

وتأتي الجلسة في ظل عملية التجديد التي يقوم بها الزمالك في الوقت الحالي، والتي بدأت بطارق حامد، لاعب وسط الفريق، الذي عقد جلسة مع مسؤولي النادي للاتفاق على بنود التجديد.

في المقابل أجل مسؤولو الزمالك مفاوضات تجديد عقد الحارس الدولي محمود عبدالرحيم "جنش" لفترة أخرى، في ظل ابتعاده عن الملاعب خلال الوقت الحالي.

وابتعد جنش عن الملاعب منذ الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيلس خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

يُذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى وجود مشكلات في تجديد عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل أن تبدأ إدارة النادي في حسم الملف مؤخرا.