شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اكتئاب يوم الثلاثاء.. اعرف أعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت من قبل فى السبب الذى يجعلك تشعر بالحزن والاكتئاب يوم الثلاثاء أو منتصف الأسبوع؟.. ربما يكون يوم العمل الطويل أو الضغوط النفسية نتيجة إجهاد طوال الأسبوع، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أعراض وعلاج اكتئاب يوم الثلاثاء، وفقاً لموقعى You think، Web md.

ما هو اكتئاب يوم الثلاثاء؟

- حالة نفسية لا تصل إلى الاكتئاب المرضى

- تحدث فى منتصف الأسبوع

• أعراض اكتئاب يوم الثلاثاء

- الشعور بالحزن أو الوحدة أو اليأس

نصائح للتخلص من اكتئاب الثلاثاء

• دلل نفسك

ارتدى أفضل ملابسك وتناول وجبتك المفضلة وشاهد برنامجك التليفزيونى المفضل

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- اجعل هناك دافعًا إيجابيًا للذهاب إلى العمل

• تمارين التأمل والاسترخاء

أفرغ عقلك من الأفكار السلبية بالاسترخاء

• تحدث مع نفسك إيجابيًا

ركز على الانتهاء من العمل حتى تستفيد من إجازتك ولا يتراكم عليك أى مهام للأسبوع المقبل

• الاستماع للموسيقى

خذ استراحة لمدة 15 دقيقة من كل ما تفعله واستمع إلى أغنيتك المفضلة

تأثير الموسيقى يقلل الضغط النفسى

• ابدع فى عملك

اسقط مشاعر الحزن على ما تقوم به

إذا كنت فنانًا ارسم مشاعرك على القماش