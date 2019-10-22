دراسة مفاجئة: فقدان الوزن قد يرتبط بالوفاة

ترتبط زيادة الوزن بالعديد من المشاكل الصحية، مما يجعل فقدان بعضه أفضل حل لتجنبها، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، ففقدان الوزن في مرحلة معينة من العمر قد تترتب عليه نتيجة غير متوقعة، وذلك وفقا لدراسة حديثة، فما هي؟

تتوقف العلاقة بين زيادة أو فقدان الوزن ومخاطر الوفاة المبكرة بشكل كبير على المرحلة العمرية التي يكتسب أو يفقد خلالها الشخص الوزن. فوفقا لدراسة صينية حديثة، لا تؤدي زيادة الوزن مع تقدم العمر بالضرورة إلى ارتفاع احتمالات الوفاة، بل إن فقدان الوزن في تلك المرحلة العمرية يرتبط بشكل ملحوظ بالوفاة.

ويمكن لفقدان الوزن في نهاية مرحلة الشباب أو في منتصف العمر أن يرفع مخاطر الموت المبكر، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وذلك وفقا لدراسة أجراها الباحث الأستاذ في قسم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية “تونغجي” للطب الصينية، أن بان.

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وشملت الدراسة أكثر من 36 ألف شخص تبدأ أعمارهم بـ40 عاما، إذ اعتمدت على بيانات المعهد القومي للصحة بالولايات المتحدة، حيث يتم إجراء استطلاع سنوي على عينة ممثلة لقياس الحالة الصحية لدى المواطن الأميركي.

إلا أن الباحث أشار إلى نقطة ضعف في الدراسة وهي عدم الوصول للأسباب التي تؤدي إلى فقدان الوزن في مراحل متقدمة من العمر، ويقول إن “الفقدان غير المقصود للوزن قد يكون بفعل عوامل أخرى كالإصابة بالسكري أو السرطان”، وفقا لموقع سي إن إن الأميركي.

وينصح “أن بان” بمحاولة عدم اكتساب مزيد من الوزن خلال المراحل الأولى من العمر، بينما بالنسبة للأكبر سنا، فمن الأفضل التركيز على محاولة اتباع أسلوب حياة صحي.

وتعد السمنة من المشاكل الصحية الرئيسية في العالم، ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، ارتفعت معدلات السمنة من 14% لدى النساء و11% لدى الرجال عام 1975، لتصل إلى 38% لدى النساء و36% لدى الرجال في عام 2016.