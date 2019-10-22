كيف تُعالجين رضيعك عندما يُصاب بحبِّ الشباب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعد حب الشباب من المشاكل الجلدية المزعجة، وينتشر في سن المراهقة نظرًا للخلل الهرموني في مرحلة البلوغ، لكن ظهور حب الشباب على بشرة الطفل الرضيع مسألة تحتاج لتفسير.

يُصيب حب الشباب الأطفال الرضع حديثي الولادة بنسبة 20%، وهو مرض التهابي يُصيب الجلد؛ نتيجة تغيرات في تكوين الوحدة الزهمية، المكونة من بصيلات الشعر والغدد الدهنية، والتي تتأثر بعوامل مختلفة.

ويظهر حب الشباب عند الرضع في بعض الحالات بعد الولادة مباشرة، وقد يتطور خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل، وقد يختفي بمرور الوقت ولا يحتاج للعلاج، لكن في حال اقتضت الضرورة لذلك وازدادت الالتهابات على بشرة طفلك، عليك تحديد الحالة لمعرفة العلاج المناسب لها.

يقول الطبيب كوماروفسكي عبر موقعه على الانترنت: " يُنصح باستشارة الطبيب لفحص الطفل وتحديد الأسباب، فهل هو ناتج عن طفح جلدي أو الحساسية، حيث إن لكل نوع من هذين المرضين، ما يناسبه من العلاج بطبيعة الحال".

بعض المحاذير أثناء علاج حب الشباب عند الرضع

يجب ألا تضغطي على البثور أثناء العلاج؛ لضمان الشفاء السريع ولتجنب زيادة الالتهابات من البثور المفتوحة، فضلًا عن ظهور الندوب والبقع وانتشارها على كامل الوجه.

غالبًا ما يختفي حب الشباب تلقائيًا، بعد أن تُزال هرمونات الأم تمامًا من جسم الرضيع، ثم يبدأ النظام الهرموني في جسمه بالعمل كما ينبغي، وتستغرق عملية الشفاء من شهر إلى بضعة أشهر، واطمئني لن يترك أي أثر أو بقع على بشرته.

من ناحية أخرى، يُعاني المواليد الجدد من الحساسية نتيجة تناول الأم لأنواع غير مستحبة من الطعام أثناء الرضاعة، ما يتوجّب مراقبة الأم لنوع طعامها هذه الأثناء، مع اتباع حمية غذائية سليمة، ومراعاة تجنب الأطعمة المدخنة والحلويات والدهون، جنبًا إلى جنب مع تغذية الصغير أنواع الطعام بحذر، وبكميات قليلة لحين التأكد من أنها لا تُسبب له الحساسية.

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في نفس السياق، احرصي على اختيار النوع المناسب من الصابون لتنظيف بشرة طفلك، ومسحوق الغسيل لملابسه فربما يحتوي على بعض المكونات، التي تُسبب الحساسية لطفلك دون أن تدري.

تظهر أعراض الحساسية على شكل طفح جلدي، وغالبًا ما تظهر على الوجه، أو على المكان المتضرّر نتيجة احتكاكه بمواد معينة، وفي حال شُخّصت الحالة بأنها حساسية، عليك اتباع تعليمات الطبيب بعناية فائقة.

كما ذكرنا آنفا، يمر حب الشباب عند الرضع مرور الكرام، ويظهر دائمًا على الوجه والرأس، وقد يظهر على أنحاء متفرقة من الجسم، كالرقبة أو الأذنين والظهر، ويشبه حب الشباب عند البالغين لحد كبير، ولا تقلقي أو ترجعي السبب إلى عدم عنايتك بطفلك من حيث النظافة، فالسبب يرجع في الواقع للغدد الدهنية، وطبيعة النظام الهرموني المختلفة من جسم لآخر.

ما هو العلاج؟

لا يحتاج حب الشباب عند الرضيع إلى علاج يُذكر، فهو يختفي في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لكن تلجأ بعض الأمهات لتجربة العلاجات التقليدية مثل الكلوروفيليبتوم والفوكورسينوم وحامض البرمنغانيك وغيرها.

لكن الأطباء ينصحون بتزييت الجسم بالديكسانثينول أو مرهم الزنك كل 3-4 أيام، قد لا تعالج هذه المكونات الطفح الجلدي بشكل جذري، لكنها تُخفّف من حدته لمنع حدوث مشاكل جلدية في المستقبل، وهناك أمر غاية في الأهمية وهو إبقاء بشرة طفلك نظيفة وجافة طوال الوقت، حتى تتفادى حدوث هذه المشكلة من البداية.