هل يمكن للنظام الغذائى النباتى أن يعالج داء السكرى من النوع 2؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائى النباتى له تأثير كبير على مستويات السكر بالدم، مما يؤدى إلى انخفاض نسبة تناول الأدوية المضادة للسكرى وكذلك الإنسولين، كما يؤدى تقليل الإنسولين إلى خسارة كبيرة فى الوزن وهو ما يعد فائدة إضافية لمرضى السكرى.

ومع التزايد الملحوظ فى عدد مرضى السكرى من النوع 2 على مدى العقود الثلاثة الماضية، أصبحت السيطرة على داء السكرى من النوع الثانى أهم تحدٍ يواجه الصحة العامة على مستوى العالم، ووفقا لموقع "ndtv" الهندى فالنظام الغذائى النباتى يمكن أن يساعد فى إدارة مرض السكرى من النوع 2.

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائى نباتى قليل الدسم ومنخفض نسبة السكر فى الدم يحسن التحكم فى نسبة السكر فى الدم إلى حد كبير، كما أن الأطعمة النيئة التى تحتوى على ألياف غذائية عالية ترتبط بتخفيض الكولسترول وتقليل سكر الدم بعد الأكل.

يشتمل النظام الغذائى النباتى على الخضراوات والحبوب والفواكه والألياف الغذائية العالية، والتى يُعرف أنها مرتبطة بتخفيض نسبة الكولسترول فى الدم، وفقدان البول الجلوكوز فى الدم، وتخفيض نسبة السكر فى الدم بعد الأكل.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الأطعمة تحمى من مرض السكرى، وعلى العكس من ذلك ترتبط المنتجات الحيوانية التى تشمل الأطعمة مثل اللحوم والبيض والدواجن ومنتجات الألبان غنية بالدهون المشبعة بمقاومة الإنسولين وأمراض القلب وبعض أشكال السرطان.

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النظام الغذائى النباتى أيضا يخفض ضغط الدم الانقباضى ولديه مؤشر نسبة السكر فى الدم أقل، كما أنه يحتوى على كمية أكبر من الكربوهيدرات الغذائية، والسكريات التى لا تحتوى على النشا والدهون غير المشبعة المتعددة.

وأظهرت النتائج أنه بعد اتباع نظام غذائى نباتى لوحظ انخفاض ملحوظ فى مستويات الجلوكوز فى الدم بعد الصيام، مما يقلل بدوره من متطلبات الأدوية المضادة للسكرى، ولكن فى هذه الحالة يجب مراقبة السكر يوميًا وتعديل جرعته لتجنب أى نوبة من نقص السكر فى الدم.

النظام الغذائى النباتى يقلل أيضًا من نسبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإنسولين وعوامل سكر الدم عن طريق الفم للحفاظ على مستويات السكر فى الدم لديهم فى المستوى الطبيعي.