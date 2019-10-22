شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن النزيف الشديد أثناء الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض العديد من النساء للإصابة بالنزيف الشديد خلال الدورة الشهرية، وهذا الأمر يعرض المرأة للإصابة بالأنيميا والعديد من المضاعفات الأخري، كحدوث تغييرات في هرمونات الجسم، وهذه الحالة تعرف طبيا بـ " الاجتثاث البطني الرحمي"، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثرعنها، وذلك وفقا لموقع " Women's health".

ما هو الاجتثاث البطني الرحمي؟

الاجتثاث البطني الرحمي هي عملية جراحية تخضع لها النساء اللاتي يعانين من نزيف شديد خلال الدورة الشهرية، ويتم خلالها استئصال جزء أو كل بطانة الرحم.

ما هي الأسباب المؤدية لعملية الاجتثاث البطني الرحمي؟

تعاني بعض النساء من امتداد الدورة الشهرية لفترة أكثرمن 8 أيام في الشهر، مع نزول كميات كبيرة من الدم، وهنا يطلق علي هذا الأمر نزيف الطمث، وأيضا في حالة القيام بتناول أدوية علاجية هرمونية دون وجود جدوي في العلاج، كما أن النساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة، هن اللاتي يخضعن لمثل هذه العملية.

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ما هي مضاعفات الإصابة بالاجتثاث البطني الرحمي؟

- تتعرض أغلب النساء المصابات بهذا الأمرلمشكلة كبيرة وهي الأنيميا وفقرالدم وهذا الأمر نتيجة لفقد لكميات الدم الكثيرة.

متي يمنع إجراء عملية الاجتثاث البطني الرحمي ؟

خلال فترة انقطاع الطمث يحظر إجراء هذه العملية، وأيضا في حالة الإصابة بورم في الرحم، كما أن النساء اللاتي يعانين من الالتهابات الشديدة في الرحم يمنعن من إجراء مثل هذه العملية.