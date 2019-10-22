شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من خشونة الركبة والان مع التفاصيل

تسهم السمنة وكثرة الوقوف وزيادة التحميل على الركبة في زيادة فرص الإصابة بمرض التخشن المفصلي أو خشونة الركبة، إضافة للعوامل الوراثية، إذ تزداد الاحتمالات لدى مَن ينتشر المرض في التاريخ الصحي لعائلاتهم.

خشونة الركبة أو مرض الفصال العظمي هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

ومع الوقت تصبح فرصة تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي، وقد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل في ألم وتورم وتصلب أو بظهور النتوءات العظمية.

ويقدِّم الدكتور أحمد توفيق، أخصائي العظام والمفاصل في مصر، وفقا "العين الإخبارية" للوقاية وعلاج مرض خشونة الركبة وتقليل الألم الناتج عنه وهي:

1- عدم الإفراط في تناول الطعام.

2- التقليل قدر الإمكان من السكريات والدهون المشبعة.

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3- الابتعاد عن الوجبات السريعة.

4- تجنب التحميل على الركبة والوضعيات الخاطئة مثل ثني الركبة بشكل خاطئ وكثرة صعود وهبوط الدرج.

5- ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات.

6- السير بشكل يومي ولو لفترات قصيرة.

7- تناول الشاي الأخضر والزنجبيل لاحتوائهما على مضادات الأكسدة التي تقلل الخشونة.

8- عمل كمادات مياه دافئة.

9- تدليك موضع الألم بزيت الزيتون مرتين إلى 3 مرات يومياً.

10- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك والجمبري واللوز والبيض.