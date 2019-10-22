شكرا لقرائتكم اتهام لبنك خلق التركي بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser عادت قضية بنك "خلق" إلى الواجهة مجدداً، حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية\ أنّها وجّهت إلى البنك التركي تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

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