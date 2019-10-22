شكرا لقرائتكم اتهام لبنك خلق التركي بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عادت قضية بنك "خلق" إلى الواجهة مجدداً، حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية\ أنّها وجّهت إلى البنك التركي تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
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