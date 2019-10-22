شكرا لقرائتكم خبر عن الليزر بديل الجراحة لإزالة حصوات المرارة .. قليل من الوقت والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تتكون حصوات فى المرارة تسبب الكثير من الألم المبرح والغثيان واليرقان على الجلد، وحتى الآن كان على بعض المرضى الخضوع لإجراءات جراحية منفصلة متباعدة على مدار أسابيع.



صورة خبر ديلى ميل عن حصوات المراراة

وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" تمكن الجراحون في جامعة شمال غرب لندن للرعاية الصحية، من استخدام أشعة الليزر لتفتيت الصحوات من المرارة في إجراء واحد التى تسمى "عملية ثقب المفتاح"، تستغرق مدتها ساعة واحدة وتنطوي على مخاطر أقل من المضاعفات مقارنة بالطرق التقليدية، التى كان يحصل فيها المرضى على وقتًا طويلاً للتعافى.

حصوات المرارة عبارة عن جزيئات صلبة تتشكل أحيانًا في المرارة، وهي عضو يشبه الحقيبة في الكبد، يمكن أن تصبح هذه "الحجارة" محاصرة في القناة التي تربط المرارة ببقية القناة الهضمية، مما يسبب ألما مبرحًا وغثيانًا للمريض.



إزالة حصوات المرارة

حتى الآن ، اضطر بعض المرضى إلى إجراء عمليتين منفصلتين على مدارأسابيع متباعدة، أولاً لإخراج الحصوات التى تكون عادة بحجم حبة البازلاء ثم إزالة المرارة لاحقًا.

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يعتقد أن حصوات المرارة تتطور عندما يكون هناك خلل في التركيب الكيميائي للصفراء، ولكن من غير الواضح بالضبط ما الذي يسبب هذ، وقد لا يلاحظ الكثير المرضى أى أعراض ولكن فور تكون انحسار الحصوات فى المرارة، فقد يؤدي إلى ألم مفاجئ شديد في البطن.

بعض الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة يصابون أيضًا بمضاعفات شديدة، فقد تصبح المرارة ملتهبة، مما يؤدي إلى استمرارالألم وارتفاع درجة الحرارة، وقد يحدث التهاب البنكرياس الحاد أيضا.

لا يعمل الدواء في كثير من الأحيان لمعظم الناس، ويكون العلاج الأكثرفعالية هو إزالة المرارة، ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 18 % من الأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية للمرارة، سيكون لديهم حصوة على الأقل محاصر في القناة الصفراوية، وهي الأنبوب الذي يربط المرارة بالأمعاء، وهو ما يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس وإثبات الوفاة، ولهذا السبب يجب إزالة الحجارة أولاً عن طريق التنظيرالداخلى ولكن مضاعفاته أنه قد يؤى إلى تلف القناة الصفراوية ويسبب تسرب الصفراء إلى البطن بعد ذلك.

الآن وعن طريق الليزر يمكن للجراحين تفتيت حصوات المرارة الكبيرة التي يصعب الوصول إليها إلى قطع صغيرة، وإخراج المرارة مرة واحدة.

يتم تنفيذ الإجراء المعروف باستكشاف القناة الصفراوية بمساعدة الليزر بواسطة تنظير البطن، أو تحت تأثير التخدير العام، من خلال إجراء 5 شقوق صغيرة على معدة المريض ويتم إدخال أنبوب صغير يحتوي على كاميرا بعرض 3 مم - من خلال واحد في القناة الكيسية، التي تربط المرارة والقناة الصفراوية.

يتم بعد ذلك ربط ألياف الليزرعبر قناة الأنبوب ويتم نقل الأداة إلى القناة الصفراوية لتحديد موقع الحصوات المحاصرة، الموجات القصيرة من الطاقة تعمل على تفتيت الحصوات إلى قطع صغيرة يتم استردادها في سلة، وأخيرا يتم قطع المرارة من القناة الصفراوية وإزالتها، ويمكن لمعظم المرضى للعودة إلى المنزل في اليوم التالي.