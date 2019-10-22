شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات أكثر صحة لعلاج التعب فى العمل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن استبدال السكر والدهون المشبعة بالخضراوات يمكن أن يساعد في تقليل تأثير الحرمان من النوم والتعب المستمر، فعندما نكون مرهقين ولكننا بحاجة إلى البقاء مستيقظين فإن الكثير منا يلجأ لتناول وجبة خفيفة من السكر للتخلص من أثار التعب، ولكن هذه الخطوة لها توابع صحية سيئة.

ووفقا لتقرير لموقع " medicalnewstoday" تشير دراسة حديثة في جامعة ستانفورد، نشرت فى المجلة الأمريكية لطب الحياة، إلى أن الخيارت الأكثر صحة يمكن أن تساعد فى محاربة التعب.

فعندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم فإنه يؤثر على مهاراته في صنع القرار، مما يؤدى إلى انخفاض قوة الإرادة والميل إلى اختيار مستوى مرتفع سريع في شكل سكر.

ضعف أداء الدماغ لا يؤدى فقط إلى شغف السكر ولكن يؤدى إلى الرغبة الشديدة في تناول أي شيء غني بالدهون أو الدهون المشبعة أو الصوديوم.

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بالنسبة لكثير من الأشخاص قد يحدث هذا فقط فى بعض الأحيان، ومع ذلك بالنسبة للأشخاص الذين تتضمن وظائفهم فترات طويلة من التعب فإن الوصول إلى وجبات خفيفة غير صحية قد يكون روتينا يوميا اعتادوا عليه دائما.

هذا يمكن أن يؤثر بشكل خاص على الأطباء فالعمل في نوبات طويلة مع فترات راحة قليلة يعني الحاجة إلى تناول طعام سريع ومريح معظم الوقت، تبين أن هذا الطعام غير صحي.

التمسك بنظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل مشاعر التعب وبالمثل، قد لا يفكر الأطباء في العلاقة بين ما يأكلونه والفائدة المحتملة لرعاية المرضى.

قد يساعد تناول المزيد من الخضراوات وتقليل السكر والدهون المشبعة على عمل الدماغ والجسم المنهكين على نحو أفضل.