شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تخس.. 4 فوائد لتمارين صعود السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعود السلم من التمارين الرياضية التى من السهل ممارستها، وتساعد على الحفاظ على لياقتك البدنية، ويمكن أن يكون صعود السلالم تمرينًا فعالًا تمامًا لبناء القوة والعضلات وتحسين توازنك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

حتى لو كنت شخصًا تحاول أن تنقص وزنك فإن ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتناغم عضلاتك، هذا النشاط البسيط يمكن أن يساعدك أيضًا في تحسين وظيفة أنشطتك اليومية.



تمرين صعود السلالم

تشارك المزيد من العضلات في تمارين تسلق السلالم مقارنةً بالمشي أو الركض أو الجرى على سطح مستوٍ.

عندما تتنقل على أرض مستوية تكون عضلات ساقك فقط هى التى تعمل، بينما يعمل تسلق السلالم أيضًا على عضلة الألوية والأربطة وأوتار الركبة، هذه طريقة فعالة للحصول على العضلات الخالية من الدهون.

أثناء تسلق السلالم تعمل عضلات القدم والكاحل والأوتار العظمية جميعها للحفاظ على التوازن، علاوة على ذلك فإن القيام بهذا النشاط كل يوم سيجعل القدرة على التحمل لديك أفضل، فى البداية قد تواجه تقلصات فى الساق والعضلات، ولكن في النهاية ستشعر بالحيوية والنشاط.

تمارين

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تسلق السلالم مفيد لصحة القلب ولإدارة مستوى ضغط الدم لديك، يساعد هذا النشاط على سهولة وصول الدم إلى الشرايين وتحسين معدل ضربات القلب وتعزيز صحتك العامة.

عندما يضخ الجسم الدم يحدث اندفاع الأدرينالين، مما يعزز مزاجك، وهو نشاط ممتاز للحد من التوتر والقلق.

إليك بعض الأشياء التي يجب عليك الاهتمام بها عند محاولة القيام بهذا النشاط:

- تأكد من وضعية جسمك بشكل جيد مع الحفاظ على استقامة ظهرك.

- ابدأ ببطء ثم قم بزيادة الشدة.

- من المهم جدًا ارتداء النوع المناسب من الأحذية عند القيام بهذا التمرين، لأن ارتداء أحذية خاطئة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد والإصابة.

- إذا كنت تعانى من أى نوع من الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل، فاستشر طبيبك قبل البدء في تمرين تسلق السلالم.