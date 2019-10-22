شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرمان لصحة الأطفال.. علاج الأنيميا والحماية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرمان من أشهر الفواكه التي يفضلها الأطفال نظرا للونه الأحمر المميز ومذاقه اللذيذ، يمتلك الرمان العديد من الخصائص الطبية كعلاج للأمراض مثل الانيميا والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمى لذا فإن تناول الرمان مفيد للأطفال من جميع الأعمار.

ووفقا لموقع " webmed" هناك عده فوائد مذهله للرمان خاصة للأطفال ويجب الحرص على تناوله لمكافحة الأمراض وعلاجها بطرق طبيعية وبسيطة.

فوائد الرمان لعلاج الالتهابات

كشفت الدراسات الطبية أن عصير الرمان يدمر الالتهابات البكتيرية ويزيل المهيجات من الجسم ويقلل الالتهابات، يحتوى الرمان على العديد من المواد الكيميائية الحيوية والإنزيمات لذا فهو يملك خصائص مضادة للالتهابات.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

الأطفال غالبا ما يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال والدوسنتاريا، عصير الرمان للأطفال يعالج بشكل فعال الزحار والكوليرا والإسهال بسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية، و قشر الرمان والأوراق واللحاء يمكن أن يهدئ اضطرابات المعدة.

يزيل الديدان المعوية

الأطفال غالبا ما يعانون من العدوى الناجمة عن الديدان المعوية، الديدان المعوية هي طفيليات تزدهر على العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة أو الكبيرة، شرب عصير الرمان يساعد على قتل الديدان المعوية بشكل فعال ويشفي العدوى.

مكافحة نزلات البرد والحمى

الأطفال يعانون أيضا من الحمى و شرب عصير الرمان لا ينظم الحمى فحسب، بل يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية للطفل أثناء تعرضه للحمى، والسبب يعود للمواد المضادة للاكسدة لمكافحة نزلات البرد وتنظيم الانفلونزا أو الحمى الناجمة عن ذلك.

Advertisements

علاج مشاكل الأسنان

مشاكل الأسنان لدى الأطفال ترتفع بشكل كبير، و تناول الرمان مفيد لعلاج مشاكل الأسنان، حيث يعالج الرمان مشاكل التسنين عند الأطفال وكذلك يحمي أسنانهم من العديد من الأمراض الفموية ، مثل التهاب اللثة لما له من خصائص مضادة للفيروسات و الجراثيم التى تساعد في تقليل الآثار الضارة للوحة الأسنان ومنع خطر الإصابة بأمراض الفم .

يحمي الكبد

تناول الرمان يحسن أداء كبد الطفل، يمكن أن تزيد الضغوط المؤكسدة في الطفولة يمتلك الرمان مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الضغوط المؤكسدة وحماية الكبد .

علاج فقر الدم

يمد الرمان للأطفال دمهم بالحديد، مما يزيد من عدد الهيموجلوبين، مستويات الهيموجلوبين الصحية تقلل من أعراض فقر الدم، مثل الضعف والدوار.

الوقاية من الاصابة بالسرطان عند الاطفال

الرمان غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تحظى بشعبية مثل الفلافونويدات التي تكون فعالة للغاية في مواجهة جذور السرطان الاستهلاك المنتظم للثمرة يمنع خطر الإصابة بالسرطان لدى الأطفال، حيث يمنع البلوغ المبكر وخطر الإصابة بسرطان الثدي في وقت لاحق من العمر.