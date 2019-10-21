شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة طفلك فى ظل تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات فى الطقس خلال هذه الأيام، يتسبب فى ذلك زيادة فرص إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض الخاصة بالجهاز المناعي، كنزلات البرد والإنفلونزا.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح الطبية التى تساهم فى الحفاظ على صحة طفلك خلال هذا التغير في الطقس، والحد من تعرضهم لأي مشاكل صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

الإكثار من تناول السوائل والماء بشكل خاصة من أهم الحيل التى تقلل من فرص الإصابة لأى مشاكل صحية الناتجة عن تغير الطقس، فالإكثار من تناول السوائل والماء يقلل من فرص إصابة الطفل بالجفاف ومرار الحلق، ويعمل على ترطيب هذه الأماكن بشكل كبير.

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من أهم النصائح هى إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالجوافة والكيوي والأناناس البرتقال والجريب فروت والليمون، فهى أطعمة تساهم بشكل كبير فى رفع وتعزيز الجهاز المناعي للجسم، والحد من تعرضه لأي مشاكل نتيجة لضعف الجهاز المناعي.

يجب على الأم إعداد طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا للطفل، فالقيم الغذائية المتواجدة في هذا الطبق تجعله كنزا كبيرا له ولجهازه المناعى، فتناوله باستمرار يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بأى مشاكل صحية فى الجسم.

الرياضة تعد من أهم النصائح التى ينصح بالقيام بها للطفل، لأنها تساهم بشكل بير فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بأمراض الجهاز المناعى المختلفة.