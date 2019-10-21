شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطبيعى.. البطاطس البوريه وقود مثالى للرياضيين بدلا من مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، أن البطاطس البوريه أو البطاطس المهروسة وقود مثالى للرياضيين، ويمكن أن يعزز الأداء تمامًا مثل مشروبات الطاقة.



البطاطس البورية مفيدة لصحتك وتدعم ممارسة الرياضة

وأضافت الصحيفة: "60 جراما كل ساعة بمثابة الوقود لراكبي الدراجات، وذلك بدلا من المواد الهلامية للكربوهيدرات المتوفرة فى مشروبات الطاقة عالية السكر"، ويعتبر العلماء أن البطاطس المهروسة هي وقود مثالى للرياضيين، ويمكن أن يعزز الأداء بقدر ما تحتويه مشروبات الطاقة.



البطاطس البورية وفوائدها للرياضيين

وأنهى راكبو الدراجات المدربون الذين حصلوا على 60 جراما من الكربوهيدرات من البطاطس كل ساعة سباقًا أسرع بـ6 دقائق من أولئك الذين كانوا يشربون الماء، ووجد الباحثون أن البطاطس المهروسة كانت تعمل جيدًا أفضل من مشروبات الطاقة.

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البطاطس البورية

وقال البروفيسور نيكولاس بورد: أظهرت الأبحاث أن تناول المواد الهلامية الكربوهيدراتية المركزة أثناء التمرين لفترة طويلة يعزز توافر الكربوهيدرات أثناء التمرين ويحسن أداء التمرينات"، مضيفا أن هدفنا هو توسيع وتنويع خيارات الطاقة لسباق الرياضيين، وتعويض التعب لديهم.

وأثناء ممارسة التمرينات الرياضية الشديدة يحتاج الجسم دعما بالوقود الكربوهيدراتي، لأنه ينقل الطاقة الأكثر كفاءة إلى العضلات المرهقة، مقارنة بالبروتين والدهون.



البطاطس لعلاج التهاب المفاصل

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا البطاطس البوريه كانت لديهم تركيزات أعلى من الجلوكوز في دمائهم، مما أظهر أن الجسم لديه مستويات السكر في الدم، مما يؤخر التعب في العضلات، وبالتالى هو مؤشر على القدرة على أداء أفضل.

وأضافت الصحيفة أن الجانب السلبي الوحيد هو أولئك الذين تناولوا البطاطس أدى إلى إصاباتهم بالانتفاخات المعوية، والألم، وانتفاخ البطن أكثر من المجموعات الأخرى.