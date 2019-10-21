وسادة رضيعكِ لها علاقة مباشرة بـ "متلازمة الموت المُفاجىء".. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أهمّ شيءٍ في حياة رضيعكِ، ومنذ يومه الأوّل، هوالاهتمام بصحّته، وخاصّة فيما يتعلّق بنومه.

وعلى الرّغم من أنّ الوسادة تُعدّ جزءًا أساسيًا من غرفة النوم أو الفراش، إلا أنّها وعلى عكس ما قد تتوقّعينه، ليست ما يحتاجه رضيعكِ، وخاصّة في السّنوات الأولى من عمره، إذْ قد تُعرّض حياته للخطر.

ومن خلال الأطبّاء، نعرض عليكِ هذه الحقائق:

هل استخدام الوسادة آمن لصغيركِ؟

يوصي الخبراء بعدم استخدام الوسادة لرضيعكِ حتى سنّ 3 أعوام، بالإضافة إلى عدم استخدام بطّانيّة وتكديس مهده بالكثير من الفراش، خاصّة أنّ استخدام ما سبق قد يعرّض طفلكِ لخطر إصابته بمتلازمة موت الرّضيع المفاجئ "SIDS"، أو متلازمة الرأس المسطّح.

ما هي متلازمة موت الرضيع المفاجئSIDS

تُعدّ هذه المتلازمة والمعروفة أيضًا باسم متلازمة "وفاة المهد"، من الأسباب الرئيسية لوفيات الرّضع الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وعام واحد، وحتى إذا كانوا أصحّاء. كما إنّ أكثر من 90 % من حالات هذه المتلازمة تحدث أثناء النوم.

ويكون الرّضع في الأشهر الـ 6 الأولى من حياتهم، عُرضة بشكل خاص للإصابة بالمتلازمة، أو إذا وُلدوا مبكرًا أو وُلدوا بوزن منخفض، وإنّ الإصابة بهذه المتلازمة تكون أكثر شيوعًا بين الأولاد عن الفتيات.

وحتى الآن، ما يزال العلماء يبحثون عن السّبب الدقيق لهذه المتلازمة، إلا أنّه عادة ما يكون السّبب هو عدم الاستجابة لمنطقة في الدّماغ مسؤولة عن اليقظة، ممّا يؤدّي إلى انقطاع النفس لفترة الطويلة، بالإضافة إلى نقص الاكسجين والموت المفاجئ.

كما تساهم عوامل أخرى في الإصابة بالمتلازمة، مثل الفراش الثقيل واستخدام الوسادة للرّضيع، ممّا قد يؤدي لارتفاع درجة الحرارة والاختناق.

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متلازمة الرّأس المسطّح

نظرًا لأنّ الرضع يميلون إلى النوم في وضعية واحدة، يصبحون أكثر عرضة لهذه المتلازمة، والتي تؤدّي إلى تغيّر في بُنية دماغ الرّضيع على أحد الجانبين، حيث يصبح أحدهما مسطّحًا أكثر. هذا ويسهل تأثر الرضع بالأمر لأن عظام الجمجمة تكون ما تزال غير صلبة، لحين مرور عدّة أشهر من الولادة. ولهذا يفضّل تجنّب استخدام طفلكِ للوسادة أو فراش ثقيل، لأنّ ذلك سيؤثّر على بُنية وشكل دماغه.

كيف تتعاملين

تُعدّ أفضل الطرق لحماية رضيعكِ من متلازمة الموت المفاجئ "SIDS"، هي جعله ينام على ظهره بينما تكون أرجله في نهاية مهده، ومن أجل حمايته من متلازمة الرّأس المسطح، احرصي على تبديل وضعية رأسه بين الحين والآخر، فليلة يكون رأسه على الجانب الأيسر والليلة التالية بدّلي وضعيّة رأسه، لتصبح على الجانب الأيمن وهكذا.

متى يجب استخدام طفلكِ للوسادة

حتى يبلغ عامه الأوّل أو 3 أعوام، يجب على رضيعكِ النوم على سطح مستوٍ مغطى بملاءة فقط، دون وجود وسائد أو بطانيات أو فراش آخر.

كيفيّة اختيار وسادة لطفلكِ

عندما يحين الوقت، اختاري وسائد مخصّصة للأطفال، بحيث يكون حجمها مشابهًا لتلك التي تستخدم عند السّفر بالطائرة، وألا تكون رقيقة، كما يجب عليكِ تخطّي غطاء الوسادة للحدّ من كميّة الأقمشة على سرير طفلكِ وحمايته.