شكرا لقرائتكم خبر عن فحص دم بسيط يحدد المرضى المعرضين لخطر الانتكاس في سرطان الغدد الليمفاوية B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الغدد الليمفاوية B هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الغدد الليمفاوية، وهو سرطان يبدأ في بعض خلايا الجهاز المناعي ويمكن أن يحدث في أي مكان تقريبا في الجسم.

وفقا لموقع " news-medical" تحسنت العلاجات المتقدمة مثل العلاج المناعي، ولكن 20٪ إلى 40٪ من المرضى سوف يعانون من الانتكاس بعد الجولة الأولى من العلاج، ولكن الإجراءات الحالية لرصد استجابة العلاج عن طريق التصوير لم تحسن من البقاء على قيد الحياة، والطرق الأخرى لتحديد أفضل طريقة لعلاج المرضى تنطوي على خزعات .

لكن الآن، أظهرت دراسة حديثة من جامعة شيكاغو، يمكن لفحص دم بسيط أن يحدد بشكل أفضل المرضى المعرضين لخطر الانتكاس، وتم تطوير النموذج الأول لهذه التقنية الجديدة، لتطوير اختبار الدم الحساس للتنبؤ بالنتائج السريرية للأورام اللمفاوية.

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يحلل الاختبار الجديد العلامات اللاجينية من الخلايا الموروثة، وهي شظايا وراثية تصدرها خلايا الورم في الدم، هذه العلامات أو تعديلات الحمض النووي يمكن أن تغير طريقة التعبير عن الجينات، التى ترتبط بارتفاع خطر الانتكاس أو الوفاة بعد تلقي العلاج، وهذا يعني أن إجراء فحص دم بسيط ، يتم إجراؤه وقت التشخيص، يمكن أن يساعد في التنبؤ بالمرضى الذين قد يحتاجون إلى علاج أكثر كثافة.

وأوضح مؤلف ومشارك في الدراسة تشوان هي عالم أحياء كيميائي في جامعة كاليفورنيا، إذا تم التحقق من صحتها في عدد أكبر من المرضى المستقلين، يمكن أن تؤثر على معدل الشفاء لسرطان الأورام اللمفاوية من خلال تحديد هؤلاء المرضى المعرضين لخطر كبير من فشل العلاج ، وبالتالي يمكننا أن نرى من الذي قد يستفيد من التدبير السريري الفردي أو العلاج المبكر باستخدام علاجات جديدة أو مستهدفة ".

