تورم الركبة.. الأسباب والعلاج

يحدث تورم الركبة عندما تتراكم السوائل في مفصل الركبة أو حوله -أرشيفية

يحدث تورم الركبة عندما تتراكم السوائل في مفصل الركبة أو حوله، ويطلق البعض على هذه الحالة "ماء على الركبة".

ويقول الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب بمصر: "يمكن أن يتسبب تلف أي جزء من ركبتك في تراكم سائل المفصل الفائض فيحدث تورم الركبة".

وأشار إلى أن أعراض تراكم السوائل في مفصل الركبة كالتالي:

1- التورم

قد ينتفخ الجلد الموجود حول الرضفة بشكل ملحوظ، خاصة عند مقارنة الركبة المصابة بالركبة الطبيعية.

2- التيبس

عندما يحتوي مفصل الركبة على سوائل زائدة، فقد لا تتمكن من ثني ساقك أو فردها بالكامل.

3- الألم

بسبب تراكم السوائل، قد تشعر بألم شديد في الركبة، لدرجة أنه يصعب أو يستحيل أن تحمل وزناً عليها.





وأوضح رأفت أن هناك عدداً من الإصابات التي تتسبب في تراكم السوائل في مفصل الركبة وهي:

4-تمزق الأربطة الداخلية أو الخارجية.

5-تمزق الغضروف (الغضروف الهلالي).

6-إصابة الرباط الصليبي الأمامي (ACL) .

Advertisements

7-التهيج الناتج عن فرط الاستخدام.

8-وجود كسور في العظام.

9-الفصال العظمي.

10-التهاب المفاصل الروماتويدي.

11-العدوى.

12-النقرس.

13-التهاب الجِراب.

14-التكيسات.

15-الأورام.





ويقول رأفت إن هناك عوامل أخرى تساعد على تورم الركب مثل تقدم العمر وذلك نتيجة التهاب المفاصل، كما تزداد احتمالية حدوث إصابات الركب التي تؤدي للتورم عند ممارسة الفرد رياضات تتضمن التواء الركبة مثل كرة السلة.

وأضاف استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل أن الوزن الزائد الذي يسبب المزيد من الضغط على أربطة الركبة، يسهم في التحميل الزائد على الأنسجة والأربطة وانحلال الركبة، ويؤدي إلى تورم الركب.