شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف أرقاما صادمة حول الإجهاض: كل عام يولد 2.6 مليون طفل ميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة للتوعية بمخاطر الحمل والإجهاض، بمناسبة أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمخاطر الإجهاض وفقدان الأطفال، نتيجة الظروف غير الصحية أثناء الحمل.

الحملة، التى أطلقتها المنظمة عبر تويتر، ذكرت أن 30 مليون امرأة حول العالم لا تلدن في منشأة صحية أو مستشفى، و 45 مليون امرأة لا يتلقين رعاية كافية قبل الولادة، وكل هذه الأمور تسبب الإجهاض وفقدان الطفل أثناء الحمل.

ويتم تعريف فقدان الحمل بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل عام، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإجهاض يعنى أن الطفل يموت قبل 28 أسبوعًا من الحمل فى حين أن ولادة جنين ميت، يعنى أن الطفل مات بعد الولادة أو بعد 28 أسبوعًا من الحمل.





وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث الإجهاض، بما في ذلك:تشوهات الجنين، كبر عمر الأم، العدوى التى يمكن الوقاية منها مثل الملاريا والزُهرى.

والإجهاض هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان طفل أثناء الحمل، على الرغم من أن March of Dimes ، وهي منظمة تعمل على صحة الأم والطفل ، تشير إلى أن معدل الإجهاض يتراوح بين 10-15٪ لدى النساء الحوامل.

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كل عام يولد 2.6 مليون طفل ميت، والعديد من هذه الوفيات يمكن الوقاية منها.

في جميع أنحاء العالم ، تتمتع النساء بفرص متفاوتة للحصول على خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات في كثير من البلدان تعاني من نقص شديد في الموارد وقلة الموارد.

على الرغم من تنوع تجربة فقدام الطفل، فإن الوصمة والعار والشعور بالذنب تظهر في جميع أنحاء العالم كموضوعات مشتركة.

يمكن للعديد من النساء اللائي يفقدن طفلاً أثناء الحمل تطوير مشاكل الصحة النفسية التي تستمر لشهور أو سنوات - حتى عندما يواصلن إنجاب أطفال أصحاء.