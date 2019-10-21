شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك أحدث وسيلة للسيطرة على آلام المخاض دون آثار جانبية على الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد طول الوقت طرق إدارة آلام المخاض لتخفيف بعض الألم عن الأم، وفى أحدث دراسة قدمتها الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير استخدام غاز الضحك لتخفيف ألم المخاض دون مواجهة أي آثار جانبية ضارة للطفل.

ووفقا للدراسة التى قدمها الاجتماع السنوى للتخدير 2019 أفادت النساء عن رضائهن الشديد عن أكسيد النيتروز (غاز الضحك) ، على الرغم من أن أكثر من نصف النساء اخترن تقنيات عديدة لإدارة الألم المخاض.

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة للنساء لإدارة آلام المخاض ، بداية من الأدوية فوق الجافية والأدوية التي يتم وضعها عن طريق الوريد ، إلى الطرق التكميلية بما في ذلك التدليك والتنفس العميق وأكسيد النيتروز.

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أكسيد النيتروز هو غاز مخدر استنشاقي قد يساعد في تقليل القلق ويجعل المرضى أقل وعياً بالألم، لكنه لا يزيله، وعلى العكس من ذلك فإن التخدير فوق الجافية هو أكثر أنواع تخفيف الآلام شيوعًا المستخدمة أثناء المخاض الذى يمنع الألم في الجزء السفلي من الجسم، مما يسمح للأم باليقظة طوال فترة الولادة .

استعرض الباحثون السجلات الطبية لـ 1958 امرأة استخدمن أكسيد النيتروز أثناء المخاض في الفترة ما بين مارس 2016 ومارس 2018، وبلغت نسبة رضا المرضى عن الغاز 7.4 من 10 وفى نهاية المطاف ، تحول 68.9 ٪ من النساء اللائي استخدمن أكسيد النيتروز إلى أسلوب آخر لإدارة الألم، مع الغالبية (92 ٪) اختاروا فوق الجافية.

وقالت الدكتورة باربرا أورلاندو ، دكتوراه في الطب ، واحدة من المؤلفين الرئيسيين للدراسة: "إن أكسيد النيتروز سهل على المرضى استخدامه، وهو غير مكلف نسبيًا، وسيجذب المزيد من المرضى الذين يبحثون عن مركز ولادة تخفيف ألم المخاض".