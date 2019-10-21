ماذا تعرفين عن متلازمة ستيفنس جونسون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 06:40 مساءً - قد يصاب طفلك بحالة من ارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على الأكل والشرب، وتعتقد الأم أن الطفل قد أصيب بالانفلونزا وسوف يشفى قريباً خلال عدة أيام، ولكن مهلاً عزيزتي الأم فقد ظهر طفح جلدي على طفلك يميل لونه إلى اللون الأرجواني، مع تقرحات في الفم، فما هذه الحالة؟

هذه الحالة معروفة بمتلازمة ستيفنس جونسون، وهي حالة نادرة جداً تصيب الأطفال، يحدثنا عنها الدكتور رفيع شهاب، اختصاصي طب الأطفال كالآتي: أعراض المرض ارتفاع في درجة الحرارة .

ظهور طفح جلدي أرجواني اللون في يدي الطفل. تقرحات في الفم.

يلي ذلك حدوث حويصلات وتآكلات في الجلد والأغشية المخاطية في الفم خصوصاً وتصل إلى مناطق أخرى من الجسم مثل الأعضاء التناسلية.

رفض الطفل للطعام والشراب. أسباب هذه المتلازمة النادرة Advertisements تحدث هذه الحالة في حالة من مليون حالة حول العالم.

تعتبر أعراض هذه المتلازمة من الأعراض الخطرة والمهددة للحياة. يرجع أسبابها إلى تناول بعض الأدوية العصبية، التي تستخدم لعلاج الصرع لمدة طويلة مثلاَ، وكذلك بعض أدوية الروماتيزم وآلام المفاصل والمسكنات وكذلك التعرض للاشعاعات.

تداخل بعض الأدوية التي يتناولها الطفل. خطوات علاج هذه المتلازمة النادرة: يجب التوقف فوراً عن تقديم أي أدوية للمريض لأن هذه الأدوية قد تكون السبب في حدوث هذه الأعراض.

يجب تحري أي أدوية أخرى وإخبار الطبيب عنها قد يتعاطاها الطفل. يمكن أن يقلل توقف تناول الأدوية من الخطر الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

يجب أن يبقى الطفل في المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

يتم تقديم العلاج بالسترويد عن طريق الوريد، ويتم تقديم أدوية كبح جهاز المناعة. يستغرق العلاج ما بين أسابيع إلى عدة أشهر.

يجب أن يعزل الطفل عن الأطفال الآخرين بسبب إمكانية انتقال العدوى.

من الغريب والملاحظ أن من علامات تماثل الطفل المصاب للشفاء أن الطفح الجلدي الأرجواني اللون يشكل بثوراَ وهذه البثور تموت فيها الطبقة العلوية من الجلد، ما يعني تماثل الحالة للشفاء مع طول المدة

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