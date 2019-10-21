كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 06:40 مساءً - ما معنى الطفل الانتقائي؟، هو الطفل الذي يتعب أمه في اختيار أصناف الطعام، كما ا،ه يتعبها في اختيارات أخرى، ولذلك فطريقة التعامل مع انتقائيته يجب أن تكون محسوبة بدقة مثل أن تتبع النصائح الآتية، التي تقدمها الاختصاصية التربوية سامية عفيف .. طفلي انتقائي بخصوص الطعام يتحول الطفل في مرحلة المراهقة لطفل انتقائي يصعب أن تنالي رضاه عن أصناف الطعام خصوصاَ إذا كان يعاني من فقدان الشهية لعدة أسباب أهمها نقص الحديد والفيتامينات.

لا تجعلي وقت الطعام معركة مع طفلك ولا تكوني معاقبه له بالطعام، بل أتركي الطفل حتى يحدد وقت جوعه وشبعه. يحتاج الطفل الانتقائي لوقت لكي يحدد ما يريد فلا تنتظريه فربما استخدم هذا الوقت طويلا أو قصيرا كطريقة لابتزازك حين تفلت منك أعصابك.

إذا كان طفلك يحب الإنتقاء في الطعام فاصحبيه معك إلى السوق لكي يختار الخضار والفواكه، وكذلك دعيه يختار الدجاجة وحجمها، ودعيه يختار الملابس بنفسه لكل أفراد الأسرة لأن ذلك سوف يشعره كم هو مرهق لأمه التي يحبها. Advertisements إذا كان طفلك ينتقي نوعاً من المعجنات مثلاً فقومي بدسها مع الخضار وقدميها له على شكل شرائح رفيعة.

تكتشف الأم أن الانتقائية في الطعام سببها نقص بعض المعادن لدى الطفل فيجب ان يخضع الطفل لفحوصات لفحص نسبة الحديد والزنك وفيتامين ب 12، لأن فقدان الشهية لدى الطفل او إصابته بالطفيليات والديدان يفقده شهيته ويجعله ينتقي ولا يأكل. طفلي انتقائي بخصوص التعليم والمدرسة: عددي أمام الآخرين مزايا مدرسته فهو سوف يسمعك ويكتشف أن مدرسته رائعة.

عددي مزايا الأصدقاء الذين يرافقهم، وتحدثي عن رفقة لك دامت مدة طويلة، فالطفل الانتقائي لا يحتفظ بصداقات بسهولة.

عندما يختار أدوات المدرسة اتركيه يفعل ذلك بنفسه، وذكريه أن هذا ذوقه حين يتذمر من أداة ما وفي هذه الحالة سوف يحاسب نفسه. لا تتركيه لأصدقاء مستهترين فسوف يفسدون ذوقه.

تأكدي أن الانتقائية هي من مراحل نمو الطفل وتطوره وتكوين شخصيته ولكن في بعض الأحيان تزيد عن حدها.

اطلبي مساعدة الأب فهو الأقرب للطفل الذكر.

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