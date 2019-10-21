شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر .. اعرف تأثير التوتر على صحتك وازاى تحمى نفسك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشارت الأبحاث والدراسات أن الاجهاد والتوتر لهما تأثير كبير على مرضى السكر ، فالأشخاص الذين يعانون من الاجهاد قد يكون لديهم مستويات أعلى من بعض الهرمونات التى يمكن أن تؤثر على كيفية عمل الأنسولين.

وحسب ما ذكره موقع myhealthأثبتت الأبحاث أن الشخص الذى يتعرض للضغط والتوتر والقلق المستمر يتبع بعض العادات الغير صحية والتى تؤثر على صحته وتعرضه لمرض السكر من النوع الثانى ومن هذه العادات:

1: الافراط فى التدخين.

2: الاكثار من تناول المشروبات الكحولية.

3:يؤثر الاجهاد على الهرمونات مما يسبب مرض السكر.

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4:عدم ممارسة التمارين الرياضية يزيد من خطر الاصابة بمرض السكر.

5: الاكثار من تناول الاطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر يسبب زيادة الوزن والاصابة بمرض السكر.

لذلك هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى السكر للحد من التوتر والقلق وهى:

1: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام فهى تساعد على تعزيز الحالة المزاجية والحد من التوتر.

2: الاهتمام بممارسة تمارين الإسترخاء فهى تعمل على تعزيز الحالة النفسية.

3: الابتعاد عن النظرة التشاؤمية والتعامل بإيجابية مع الأمور التى تحاوطك.