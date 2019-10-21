شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف العلاقة بين زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب وانتشار المخدرات الأفيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن مرضى القلب اللذين يخضعوا لزراعة أجهزة تنظيم النبضات يتعرضون لتناول المخدرات الأفيونية لتقليل الألم.

ووفقًا للدراسة الأمريكية التى أجريت في مايو كلينك ونشرت في HeartRhythm ، المجلة الرسمية لجمعية ضربات القلب وجمعية الفيزيولوجيا الكهربية للقلب، قال الباحثون إن 80% من المرضى الذين وصفت لديهم المخدرات الأفيونية لم يسبق لهم تناولها من قبل.

وأكد الباحثون على أهمية تحسين إدارة الألم بعد العملية الجراحية باتباع إجراءات جهاز القلب لتقليل استخدام المواد الأفيونية الموصوفة.

وأشار الباحثون إلى أن الأدوية الأفيونية الموصوفة تعتبر مساهماً رئيسياً في وباء الأفيونيات في الولايات المتحدة وترتبط بإساءة استخدام المخدرات والإدمان والوفيات الناجمة عن الجرعة الزائدة.

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وتابع الباحثون إن الكثير من الناس يموتون الآن بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية الموصوفة مقارنةً بالكوكايين والهيروين.

وأوضح الباحث الرئيسي ، "سيفا مولبورو، دكتوراه في الطب بالولايات المتحدة الأمريكية أن اتباع إجراءات الحماية لأجهزة تنظيم ضربات القلب تقلل الحاجة للأدوية المسكنة عالية التخدير".

وأضاف الباحثون أنه من أهم الأدوية المسكنة التى تسبب الإدمان: الترامادول هيدروكلوريد، والمورفين والديورجيسك، والتى لا ينصح بتناولها بدون وصفة طبيب.