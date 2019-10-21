شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع يزيد الدافع لممارسة الرياضة وإنقاص الوزن.. دراسة توضح السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن تقليل تناول الطعام أو الصيام المتقطع يزيد من مستويات هرمون "الجريلين"، مما قد يزيد الدافع لممارسة الرياضة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews"، تشيرالدراسة إلى أن الزيادة في مستويات هرمون الجريلين "هرمون الشهية"، بعد فترة من الصيام دفع الفئران للبدء فى ممارسة الرياضة.

وتشيرهذه النتائج الجديدة إلى أن التحكم في النظام الغذائي بشكل أفضل، على سبيل المثال الصيام بشكل متقطع ، يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على اتباع روتين تمرين أكثر فاعلية وفقدان الوزن وتجنب المضاعفات الموهنة مثل السكري وأمراض القلب.

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ويعد تقليل الغذاء وممارسة التمارين المنتظمة من الاستراتيجيات الفعّالة من حيث التكلفة للوقاية من السمنة وعلاجها؛ لكن نمط الحياة المستقرة وعادات الأكل السيئة، مثل تناول الوجبات الخفيفة والشراهة يجعل الالتزام بنظام التمارين المنتظمة أمرًا صعبًا بسبب عدم القدرة على ممارسة الرياضة لفترة طويلة أو عدم وجود دافع.

وأكد الباحثون أن هرمون "جريلين"، الذي يشار إليه في الغالب باسم "هرمون الجوع أو الشهية"، يحفز الشهية من خلال تعزيز دوائر مكافأة الدماغ التي تزيد من الدافع لتناول الطعام، كما تم إكتشاف أنه ضروري لممارسة الرياضة عن طريق زيادة التمثيل الغذائي لتلبية متطلبات الطاقة في ممارسة الرياضة لمدة طويلة.

وأضافوا أن الحفاظ على روتين غذائي صحي، مع تناول وجبات منتظمة أوالصيام المتقطع، يمكن أن يشجع أيضًا على ممارسة الرياضة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويخطط الباحثون الآن لإجراء المزيد من التجارب لتأكيد هذه النتائج في البشر ، لتوضيح كيفية تصرف الجريلين في الدماغ لإنتاج الحافز لممارسة التمارين الرياضية واستكشاف أي فوائد سريرية حقيقية في العالم للعلاج والوقاية من السمنة.