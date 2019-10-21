8 مشاكل صحية يفرزها التوتر.. الجوع والعصبية أبرزها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن التوتر النفسي له تأثير سلبي على الجسم أيضا، وليس على النفس فقط.

وأوضحت الرابطة أن التوتر النفسي يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر المعروف باسم "الكورتيزول"، والذي يُحدث خللا في التوازن الهرموني بالجسم. وأضافت: "الخلل في التوازن الهرموني بالجسم يؤدي إلى اضطرابات النوم ومشاكل الهضم ونوبات الجوع الشديدة وشوائب البشرة وتساقط الشعر، فضلا عن العصبية وسرعة الاستثارة واعتلال المزاج". لتجنب هذه المخاطر، نصحت الرابطة بممارسة الرياضة؛ إذ إنها تساعد على إفراز هرمون "الإندورفين" المعروف باسم "هرمون السعادة". وأضافت: "كما تعد تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل أسلحة فعالة لمحاربة التوتر النفسي".

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