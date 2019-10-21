شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأطفال فى سن التاسعة عمليات إنعاش القلب ينقذ حياة الكثيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من الخبراء أن تعليم تلاميذ المدارس الابتدائية طرق الاسعافات الأولية خاصة انعاش القلب وغيرها من المهارات المنقذة للحياة من سن التاسعة يساعد فى انخفاض معدلات السكتة القلبية، وفقا لما أكده تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

ووفقا للتقرير ، يعاني آلاف الأشخاص من السكتة القلبية كل عام، ولكن أقل من واحد من كل سبعة ينجون ويبقون على قيد الحياة، ويريد الأطباء تعليم الأطفال والشباب مهارات لزيادة معدلات البقاء الحالية.

وطالب الخبراء البارزون بتعليم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام طرق الانعاش القلبى والرئوى وغيرها من مهارات إنقاذ الحياة في المدارس الابتدائية، لأن إدخال المهارات الأساسية لإنقاذ الحياة في سن مبكرة سيجعل الأمر يبدو أكثر شيء طبيعي في العالم ويحسن معدلات البقاء على قيد الحياة.

وتحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم،إذا لم يتم الاستمرار في القلب من خلال الإنعاش القلبي الرئوي ومن ثم إعادة تشغيله ، يمكن للمريض أن يموت في غضون دقائق مما يجعله أكثر خطورة من نوبة قلبية ، والتي تحدث عندما يكون هناك انسداد في الشريان.

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يعتقد الخبراء أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف معدلات البقاء على قيد الحياة هو قلة قليلة من الناس يعرفون كيفية إنعاش شخص ما إذا كان يعاني من سكتة قلبية ، مما يعني أنه عند وصول المسعفين يكون الوقت متأخراً.

ويمكن استخدام الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لمحاولة إعادة تشغيل قلب شخص ما إذا توقف يجب ألا يستخدم الإنعاش القلبي الرئوي إلا في حالات الطوارئ إذا كان شخص ما فاقدًا للوعي ولا يتنفس