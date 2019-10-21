شكرا لقرائتكم خبر عن مضغ العلكة قد يساعدك فى إنقاص الوزن بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن مضغ العلكة يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك؟..هذا ما أثبتته العديد من الدراسات العلمية، حيث قد يساعد مضغ العلكة في السيطرة على الجوع، ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي المساعدة في التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

أظهرت العديد من الدراسات أن مضغ العلكة يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية:

وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة رود آيلاند الأمريكية أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة كل يوم يقل استهلاكهم للسعرات الحرارية لتصبح 68 سعرة حرارية.



مضغ العلكة وانقاص الوزن

وقد أحرق الأشخاص الذين تناولوا العلكة سعرات حرارية أكثر بنسبة 5 % من الأشخاص الذين لا يتناولون العلكة.

ووجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة ولاية لويزيانا أن مضغ العلكة كان مفيدًا في السيطرة على الشهية وبالتالي قلل من السعرات الحرارية اليومية للمشاركين بالدراسة بمعدل 40 سعرة حرارية.

Advertisements

كيف يمكنك مضغ العلكة لإنقاص الوزن؟

-قم بمضغ العلكة عندما يكون لديك الرغبة في تناول وجبة خفيفة.

-قم بمضغ العلكة بعد الوجبة مباشرة لسد الشهية.

-احتفظ دائمًا بالعلكة في حقيبتك، مما يساعدك على مقاومة إغراء تناول الأكلات السريعة عندما تكون بالخارج.

-ضع علكة في فمك أثناء الطهي حتى لا تتذوق الطعام باستمرار.

ضع في اعتبارك أن مضغ العلكة وحده لن يساعدك على إنقاص وزنك، ما لم تتناول طعاما صحيا وتمارس الرياضة بانتظام.

إن تغييرات نمط الحياة مثل الصعود على الدرج بدلاً من المصعد، والمشي والطهي بنفسك، قد يساعد كثيرًا على المدى الطويل فى إنقاص الوزن.